Colombia en el Mundial 2026: expertos predicen que tanto avanzará la tricolor en el campeonato

Colombia quiere mejorar su participación mundialista tras lograr los cuartos de final en la edición de Brasil 2014-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El 17 de junio de 2026 será el debut oficial de la selección Colombia en el Mundial de la FIFA Norteamérica: será a las 9:00 p. m. (hora de nuestro país) ante Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México.

Por ello, el tema deportivo en lo que va el año es el rendimiento que tendrá la Tricolor bajo el mando del técnico argentino Néstor Lorenzo.

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Jorge Luis Pinto fue crítico con la selección Colombia- crédito Colprensa

En charla con Noticias RCN, el 11 de junio de 2026, Jorge Luis Pinto fue consultado sobre las expectativas que tiene con la selección Colombia en el Mundial 2026, y el norsantandereano explicó que es un equipo desequilibrado en su fase de juego:

“Colombia tiene momentos muy buenos, también tiene momentos que no atraen mucho. Eh, mejoró en el partido pasado, ¿no? Sus partidos amistosos contra Croacia y contra Francia no fueron de lo mejor. Ojalá que se logre estabilizar, ¿no? Me gustaría ver un equipo más equilibrado, más constante en el noventa minutos, porque hay ratos en que nos atacan mucho. Y cuando a un equipo que lo atacan mucho, en cualquier momento le hacen un gol. Pero tenemos muy buenos jugadores en el medio campo y sobre todo en ataque", dijo.

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El exfutbolista dirigió en tres ocasiones a La Equidad, siendo subcampeón de liga en dos ocasiones y campeón de la Copa Colombia en 2008 - crédito prensa La Equidad

El exjugador y técnico colombiano Alexis García analizó la lista definitiva de convocados a la selección Colombia, publicada el 25 de mayo de 2026. García destacó la inclusión de nombres poco habituales y explicó cómo el cuerpo técnico toma sus decisiones en función de varios factores, más allá del rendimiento inmediato en sus clubes.

Durante su intervención, García profundizó en los casos de Willer Ditta y “Cucho” Hernández, resaltando que ambos representan novedades en la convocatoria, a diferencia de Jorman Campuzano, quien perdió protagonismo en el grupo. Según García:

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“El caso de Ditta me pareció casi que un hombre nuevo para la convocatoria y el Cucho Hernández también, porque no han sido habituales convocados. Del caso de Castaño es distinto, porque Kevin Castaño sí ha estado siempre en la pomada, en ese grupo y perdió su titularidad, pues Lorenzo lo explica porque él se fija mucho en algunos ítems: el cambio de técnicos, la liga donde actúan, el momento de los equipos, que todo eso afecta al jugador, pero que básicamente cuando él ya los conoce, pues se da el lujo de fijarse más en algo que vaya más allá. Y eso es lo que está haciendo en este momento”.

En otro momento, García se refirió a la discusión sobre la presencia de James Rodríguez y enfatizó la importancia del mediocampista dentro del plantel nacional.

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“En estos días yo hablaba con Carlos Sánchez y con David Ospina acerca de James, y allá dentro de la selección, ellos sienten que James, cuando se pone la camiseta de la selección, se está poniendo la bandera de Colombia y su fútbol y su vida se potencializan en un 100 % y es un talento que es imposible desperdiciar”, reflexionó.

Esta es la lista de 26 jugadores de la selección Colombia para el Mundial

La "Tricolor" arribó en la noche del 10 de junio de 2026 a Guadalajara, capital del estado de Jalisco-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Alvaro Montero David Ospina Camilo Vargas Jhon Lucumí Davinson Sánchez Yerry Mina Willer Ditta Daniel Muñoz Santiago Arias Johan Mojica Deiver Machado Richard Ríos Jefferson Lerma Kevin Castaño Juan Camilo Portilla Gustavo Puerta Jhon Arias James Rodríguez Jorge Carrascal Juan Fernando Quintero Jaminton Campaz Juan Camilo Hernández Carlos Andrés Gómez Luis Díaz Luis Suárez Jhon Córdoba

Partidos del grupo K del Mundial 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Estadio Hard Rock) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - Atlanta - (Estadio Mercedes Benz) 6:30 p.m. (hora de Colombia)