Colombia

Fiscalía solicitó medida de aseguramiento intramural para el cantante Blessd y expuso pruebas en la audiencia por secuestro extorsivo

La diligencia judicial avanzó este viernes 12 de junio de 2026 con la presentación de los argumentos del organismo investigador y de la defensa ante el despacho que debía resolver si imponía la privación de libertad solicitada por la acusación

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La Fiscalía citó a Blessd y a Dímelo Jara a una audiencia de imputación con medida de aseguramiento por secuestro extorsivo agravado - crédito Composición fotográfica Blessd / Instagram, Fiscalía / Sitio Web
Blessd enfrenta una audiencia clave tras la solicitud de una medida de aseguramiento en su contra - crédito Composición fotográfica Blessd / Instagram, Fiscalía / Sitio Web

La situación judicial del cantante antioqueño Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, continúa desarrollándose.

En la audiencia que se adelanta desde las primeras horas del viernes 12 de junio, la Fiscalía General de la Nación solicitó una medida de aseguramiento intramural contra el artista, luego de imputarle el delito de secuestro extorsivo.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el ente acusador expuso ante el juez de control de garantías los elementos materiales probatorios y la evidencia física que sustentarían la petición para que el intérprete permanezca privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

La diligencia continúa en curso y se espera que, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa del cantante, el despacho judicial tome una decisión sobre la solicitud de medida de aseguramiento.

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