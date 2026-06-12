Corte Suprema concedió la libertad condicional al exmagistrado Gustavo Malo, condenado en el caso del ‘cartel de la toga’

La decisión revocó la negativa emitida previamente por el Juzgado 32 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, tras concluir que el condenado cumplió los requisitos exigidos por la ley para acceder al beneficio - crédito Corte Suprema de Justicia

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia concedió la libertad condicional a Gustavo Enrique Malo Fernández, exmagistrado de la Sala de Casación Penal de esa corporación y condenado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión dentro del escándalo de corrupción judicial conocido como el “cartel de la toga”.

La decisión fue adoptada al resolver la impugnación presentada por la defensa contra una providencia del Juzgado 32 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que previamente había negado el beneficio. Tras revisar de manera integral los requisitos exigidos por la ley, la Corte concluyó que el condenado acreditó las condiciones necesarias para continuar el cumplimiento de la pena bajo un régimen de libertad condicional, sujeto a vigilancia judicial y al cumplimiento de varias obligaciones legales.

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Según informó la Corte Suprema de Justicia, el análisis incluyó la verificación del tiempo de pena cumplido, el examen de la conducta observada durante la ejecución de la condena y la valoración del proceso de resocialización desarrollado por Malo Fernández durante los años que permaneció privado de la libertad.

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