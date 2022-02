“El país le dirá adiós al uribismo”: Angélica Lozano habló de las elecciones, de Claudia López y hasta de Gustavo Petro

La congresista bogotana, Angélica Lozano, busca hacer su tercer período en el legislativo colombiano alzando las banderas LGBT. Archivo Colprensa.

Alcaldesa de la localidad de Chapinero, concejala, representante durante un período y luego senadora. Estos han sido algunos de los cargos más representativos de la hoy candidata a la cámara alta del Congreso, Angélica Lozano Correa, quien busca reelegirse para cursar su último período legislativo, en el puesto 10 de la lista de la Alianza Verde y Centro Esperanza, tal y como se lo contó a Infobae Colombia.

Férrea defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, la lucha contra la corrupción y la igualdad entre las minorías y los sectores sociales, en esta entrevista la esposa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo una radiografía de la coyuntura electoral y nacional y habló de todo: hasta vaticinó en manos de quién podría quedar la Presidencia de la República.

Infobae: ¿Por qué renunció a la Alianza Verde tres días antes de que se inscribieran las listas y luego regresó como si nada?

Angélica Lozano (A.L.): Yo me dediqué a armar, a tejer la coalición, que implica dos cosas: consulta presidencial y lista única -al Congreso-. En esos tres días finales había un boicot o estrategia de algún sector del Verde que amenazaba con romper la coalición. No fue una estrategia, sino un acto como de ‘ok, si ustedes quieren romper, yo me hago a un lado porque no puedo continuar la tarea de armar la coalición’. Después el partido dijo ‘aquí seguimos, hagamos la coalición’ y no me aceptaron la renuncia. Entonces aquí estamos con la 10 puesta.

Infobae: Un sector del Verde se fue con Camilo Romero para el Pacto Histórico y vimos una fractura muy visible del partido. ¿De cara a las consultas cómo están las relaciones internas entre ustedes?

A.L.: En el Partido Verde siempre ha habido varias tendencias y diversidad. -Esta vez- no hubo en el Verde decisión o un candidato presidencial que unifique a todo el partido, por eso la decisión de libertad. Entonces todos podemos apoyar a quien prefiramos. Todo el mundo está concentrado en la elección de Congreso y cada quien en apoyar la coalición y consulta y candidato presidencial que deseen.

Gustavo Petro y Camilo Romero compiten en el Pacto Histórico

Infobae: ¿Y no cree que esa división y enfrentamientos les afecte electoralmente hablando?

A.L.: Es probable, pero también hay una realidad: todos jalando para la misma línea. Todos los que estamos en el Verde estamos aportando, construyendo y trabajando en la lista verde de Centro Esperanza. Los que no están acá es porque están en otro proyecto y no son de acá, entonces aquí estamos las diferentes tendencias dentro del partido.

Infobae: Su compañera de bancada, Sandra Ortiz, dijo que usted fue la culpable de la escisión del Verde porque le quería guardar el puesto a Claudia López, su esposa, para el 2026. ¿Cómo ve esa percepción?

A.L.: Que es mucho más que ridículo, ridículo. A ver, este es el año 2022, quién le guarda el puesto a quién. Eso se cae de su peso, pero Sandra descubrió que una forma de salir en los medios es hablar contra mí. ¿O qué debate le conocen? Ella sabe que si habla mal de mí o me ataca le van a poner cuidado. ¿En qué cabeza cabe que se guardan candidaturas con cinco, dos, seis o diez años de anticipación?

Infobae: Su esposa fue fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo en 2018, su partido apoyará mayormente a Carlos Amaya y usted hizo parte de los acercamientos con Alejandro Gaviria. ¿Cuál es la preferencia de Angélica Lozano en la Coalición Centro Esperanza para la consulta?

A.L.: Todo mi trabajo durante el último año ha sido porque haya una consulta presidencial y voy a apoyar a quien gane la consulta presidencial. En lo interno, en el Verde, cuando se discutía tener un candidato entre Amaya y -Camilo- Romero, yo apoyé decididamente a Amaya. Pero el partido tomó la decisión de no tener candidato.

Coalición Centro Esperanza

A mí me gustan casi todos. Tengo historia con casi todos: con -Jorge Enrique- Robledo le tengo todo el cariño, hemos trabajado juntos, es un gran compañero. Carlos Amaya es un gran compañero del Verde que fue buen congresista, fue buen gobernador y que tiene presente y futuro. De Fajardo me gusta que ha gobernado bien dos veces (en Antioquia y Medellín) y es un hombre muy ponderado, al que le tengo todo el aprecio personal y político. Y Alejandro -Gaviria- yo soy una de las que le dijo ‘venga, renuncie a la rectoría y láncese a la política’, porque creo que tiene capacidad, carácter, criterio y que el no tener historial o trayectoria política es positivo para la gente.

A mí lo que me interesa es que sea una consulta competitiva. Hay otra consulta que ya está más que decidida. Nadie duda quién la gana y lo mejor de nuestra consulta es que nadie sabe quién lo gana. Y esa es la gracia de la democracia.

Infobae: ¿Se refiere al Pacto Histórico?

A.L.: Sí, en esa está rotundamente decidida -quién la gane-. La otra de la derecha (Equipo por Colombia) también es competitiva. No sabemos quién la gane.

Infobae: ¿A usted le ofrecieron ser cabeza de lista al Senado por Centro Esperanza?

A.L.: Sí, pero como era una lista de coalición, también el acuerdo era ver si había otra opción de una figura más reconocida y pues está el doctor Humberto de la Calle. Yo misma no dudé que el doctor de la Calle tiene una Constitución encima y un acuerdo de paz y tiene todo el mérito. Él tiene 75 años, yo 45, entonces ha hecho muchas más cosas. A mí me ofrecieron la cabeza de lista y si no hubiera aceptado el doctor de la Calle, yo me había propuesto encabezarla.

Coalición Centro Esperanza y su cabeza de lista, Humberto de la Calle

Infobae: Por otro lado, en su campaña por volver al Senado, ¿cree que la impopularidad de la alcaldesa Claudia López le afecte en su reelección?

A.L.: Incierto. Claudia es impopular en redes sociales pero en la calle no.

Infobae: No lo decimos nosotros, lo dicen las encuestas que indican que su imagen sigue cayendo…

A.L.: Yo tengo una carrera política más larga y anterior e independiente a la de Claudia. Entonces mi historia es propia, es personal. Yo tengo un voto, que es el mío y súmele el de mi papá, mi mamá. Póngale que tengo los 20 votos de mi familia, pero el voto es completamente libre, así que ya veremos.

Infobae: ¿Con qué ideas buscará su nueva curul en el Senado?

A.L.: Mi lucha ha sido por el ambiente, contra la corrupción, prima para el servicio doméstico, que los hombres jóvenes puedan trabajar sin libreta militar, pero nuestra lucha continúa. Trabajo para las mujeres con trabajos no remunerados. Mi trabajo es por la equidad, en temas de educación: lograr que los ciclos educativos sean más cortos.

La ley de contratistas es una lucha que hemos dado con el alma para proteger a las personas que hoy son casi esclavos con los contratos de prestación de servicios porque se abusa de esa figura para no pagarle a la gente la seguridad social. Esa lucha la hemos venido dando con ahínco y con esfuerzo y siento que en este periodo lo vamos a lograr -aprobar- y ponerle un tatequieto a los contratos de prestación de servicios.

Angélica Lozano (COLPRENSA- Sergio Acero)

Infobae: ¿Por qué escogió ideas similares a las vallas de Katherine Miranda e Inti Asprilla para hacerse campaña?

A.L.: Hay una frase que salió espontáneamente con un micrófono abierto que condensa mucho el sentimiento de la gente contra el Congreso, por eso la quise destacar en esta etapa: “Con estos hijueputas no se puede hacer nada, conmigo sí”.

En una valla, la candidata recordó el chasco que vivió durante una sesión virtual del Congreso.

Infobae: Este sería su tercer período en el Congreso, ¿se ve haciendo campaña para otro cargo público en el 2026?

A.L.: Yo quiero hacer mi segundo y último período en el Congreso. Yo he promovido máximo tres períodos en un cargo. En el Senado podría, entre comillas, pero por ahora no me interesa. Este sería el segundo y último período.

Infobae: ¿O sea que quienes dicen que usted está preparándose para competir por la Alcaldía de Bogotá, e incluso por la Presidencia, mienten?

A.L.: Mienten, de cabo a rabo. No me conocen los que dicen eso. Yo no quiero por nada del mundo ni ser alcaldesa ni presidenta. No se me pasa en la cabeza, salvo porque tengo la rotunda certeza absoluta que jamás me voy a presentar a esos cargos. Yo me burlo un poco de la gente que se postula a cargos que no están preparados. Yo no estoy preparada. Además que se creen presidenciables. No es de mi carácter, de mi estilo, de mi agenda. No me interesa.

“Vamos a echar a los corruptos”: la pulla de Angélica Lozano a Álex Char. Fotos: Cortesía y Colprensa.

Infobae: ¿Y usted sí veía preparada a Claudia López? Fue senadora, luego candidata a la Vicepresidencia y ahora alcaldesa.

A.L.: Ella sí tiene un proceso bien interesante, tiene un doctorado, tiene unas investigaciones con las que ayudó a que más de 50 personas involucradas en parapolítica fueran condenadas y tiene los atributos para un cargo ejecutivo. Yo no. No es mi interés. No me interesa la elección popular de alcaldes o de presidentes. Me da como entre pesar y molestia esos presidenciables que no tienen los atributos. Jamás me verá en eso.

Infobae: ¿Y por qué cree que ahora es tan común ver tuiteros, ministros y senadores que se lanzan al Congreso y a la Presidencia? ¿La elección de Duque influyó?

A.L.: Sí. Yo creo que eso estimula a que mucha gente diga ‘pues yo también’. De pronto la gente dice ‘pues si Pastrana fue presidente, ¿por qué yo no?’ Y entonces se meten y abundan.

Infobae: ¿Cree que este año Colombia tendrá su primer gobierno alternativo o progresista?

A.L.: Sí, yo no sé quién va a ganar la Presidencia, pero tengo certeza que no gana la derecha y que no se reelige el continuismo. El país le dice adiós al uribismo, una era de más de 20 años. Hay hastío, hay cansancio. Este Estado desigual e injusto hace que no haya reelección del uribismo, ni de la derecha en el poder. Sí o sí van a haber cambios. ¿Cuáles cambios? No sé, toca esperar a que se desenvuelvan las campañas, pero tengo certeza que se acabó el uribismo.

La exsenadoray hoy alcaldesa Claudia López, a la izquierda, y la senadora Angélica Lozano, promotoras de un referéndum nacional que busca frenar la corrupción en Colombia. (Foto AP/Iván Valencia)

Infobae: ¿Cómo analiza que Miguel Uribe y Hollman Morris digan que, si llegan al Senado, le harán control a su esposa?

A.L.: Viudos del poder. Están en la tusa de la derrota. El Congreso tiene unas competencias muy claras y bueno, ya que perdieron la Alcaldía están buscando otro espacio político, no es más.

Infobae: ¿Es cierta la reconciliación de Gustavo Petro con Claudia López?

A.L.: El año pasado, antes de que se hundiera el POT, ella se reunió con Petro porque él fue alcalde y él no pudo sacar el POT, se lo negaron. Entonces ella le hizo un poco la reflexión: ‘a usted no lo dejaron gobernar, usted no deja gobernar, y quiere gobernar el país, infórmese y conozca bien el POT’. Y él reconoció que él no había estudiado el POT y hablaron de los temas del POT: ambientales y demás. Ya después, en la semana siguiente, fue la noticia que el Consejo no tomó decisión alguna y ella lo sacó por decreto. Esa fue la reunión del año pasado. Yo creo que sí le viene bien al país que las diferencias políticas se discutan con civilidad y altura.

Gustavo Petro y Claudia López. / Fotos: Colprensa

Infobae: Entonces, ¿no es cierto que López y Petro acordaron una tregua para las elecciones?

A.L.: Yo no conozco que sea así. Hablaron mutuamente y se le dijo ‘¿en serio no va a dejar gobernar?, ¿cómo cree que usted va a gobernar si no deja gobernar a otros?’ Entonces yo creo que llegaron al punto de avanzar, porque si este señor quiere ser presidente y no deja gobernar a los alcaldes, pues va a ser raro, ¿no?

Infobae: ¿Qué papel cree que tiene Gustavo Petro en la historia reciente de Colombia?

A.L.: Es el vocero de millones de personas que creen en él y en ese proyecto y eso tiene mérito y nosotros decidimos competir con él. Respetamos mucho, tanto a la persona -que él representa- como a la gente que cree en él con tanto fervor, porque son personas que quieren cambios y en eso hay una coincidencia. Es bueno para el país que la izquierda se consolide y crezca.

Las Farc fueron el idiota útil para el establecimiento, para la derecha, para mantener el poder tanto tiempo. De modo que el resultado del momento de cambio que vimos en el país, incluso el de la izquierda, tiene que ver con que las Farc hayan dejado las armas porque en su momento se ha asimilado mucho a la izquierda con ellos. El tema ahora es cómo resolvemos los problemas.

Infobae: ¿Cómo es el matrimonio entre dos funcionarias públicas?

A.L.: En campaña no la he visto. Llevo un mes sin verla porque llego y ya está dormida porque llego muy tarde y ella se va muy temprano, hay estrés, pero por fortuna están los domingos, que es el tiempo de la vida personal.

Claudia López y Angélica Lozano. Foto: Instagram Claudia López

Infobae: ¿Aún viven homofobia en las calles y el Congreso?

A.L.: A mí se me acercan en la calle gente que me dice ‘gracias, a mí me costaba trabajo que mi hija es lesbiana pero viéndolas a ustedes acepto que son gente común y corriente’. Hay homofobia pero es un factor secundario en nuestra vida y nuestra lucha es para que la igualdad sea absoluta para todos y el reto es que no haya discriminación en la calle, en la casa.

Infobae: ¿Este año volverán a intentar tener un hijo?

A.L.: Claro que sí. Vamos a seguir intentándolo. Es algo que queremos y aquí vamos con perseverancia y paciencia. Ojalá se dé.

