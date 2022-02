Primera solicitud de referendo contra el aborto ya fue radicada en la Registraduría

Foto de archivo. Fachada de la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, Colombia, 22 de octubre, 2019 REUTERS/Luisa González

El pasado 21 de febrero la Corte Constitucional emitió un fallo histórico con el que despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación. La decisión ha causado polémica en el país y este jueves la Registraduría Nacional del Estado Civil recibió la primera solicitud que busca convocar un referendo para que el procedimiento vuelva a prohibirse en el país.

El proceso de radicación estuvo acompañado por protestas de ciudadanos que están en contra de la decisión de la alta corte. La vocera de la iniciativa, Sara Castellanos, aseguró en RCN Radio que su meta es recolectar seis millones de firmas para lograr su cometido, el que llamaron el “Referendo Por la Vida”.

“Inicia el referendo por la vida, se tienen que presentar por lo menos tres millones de firmas, pero sabemos que tenemos que ir por más y le estamos apuntando a más de seis millones de firmas y lo que hemos visto a lo largo del territorio colombiano es indignación, las personas sienten dolor al saber que un bebé de 24 semanas puede ser abortado”, manifestó en el medio.

Asimismo, la mujer señaló que con la puesta en marcha busca modificar parte del artículo 11 de la Constitución colombiana, donde se contempla el derecho a la vida.

“Nosotros lo que queremos es poder ampliar ese derecho y que con este referendo los colombianos decidan que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción, eso es lo que promovemos”, manifestó Castellanos y al mismo tiempo precisó que. “si bien este mecanismo de participación ciudadana debe ser revisado por la Corte Constitucional, los magistrados que votaron a favor de la despenalización del aborto tendrían que declararse impedidos para estudiar esta iniciativa”.

De ser aprobada la solicitud por la Registraduría, la recolección de firmas empezará las próximas semanas buscando que los colombianos vayan a las urnas a emitir su voto sobre la legalidad del aborto.

Álvaro Uribe apoya el referendo

El expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, se pronunció este jueves sobre el referendo que se pretende convocar para impedir la despenalización del aborto en el país.

“Los referendos no se proponen por capricho; ya se suman varios temas: sentencia de aborto, necesidad de reducir el Congreso”, escribió en su cuenta de Twitter el político.

Asimismo indicó en las últimas horas:

“Personas nacidas de 6 meses de embarazo y perfectas. La Constitución debería unir a la ciudadanía, este fallo ofende profundamente a un grupo muy elevado de la ciudadanía”.

Congresistas de derecha también proponen referendo

El congresista del partido Conservador, Juan Diego Gómez, también propuso promover un referendo constitucional; el parlamentario de derecha señaló que el Congreso se tiene que pronunciar frente a este tema, el cual se encontraba en contravía de los “principios” y solicitó una revisión profunda.

“Pertenezco al Partido Conservador, que es un movimiento provida. No podemos aceptar esta decisión de la Corte Constitucional y se hace imperante que el Congreso se pronuncie al respecto. Pero adicionalmente, deberíamos llevar esta decisión a un referendo con los colombianos, para que sean los ciudadanos quienes decidan frente a este tema en particular. Esto no es Colombia, estos no son nuestros principios, y creo que debemos revisar este tema de fondo”, indicó el presidente del Senado.

Asimismo, la congresista del Centro Democrático María del Rosario Guerra se sumó a esta propuesta y aseguró que continuará con el proyecto de ley, de su autoría, mediante el cual se contempla reglamentar la objeción de conciencia, la cual señaló “cobra especial relevancia con esta decisión absurda de la Corte Constitucional”.

