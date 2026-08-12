Dayro Moreno expresó su preocupación por las consecuencias del terremoto en Manizales: “Empezar a ayudar a la gente”

Guardar

El sismo que se vivió en Colombia durante la mañana del 10 de agosto de 2026, y que dejó afectadas ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, movilizó a toda la sociedad colombiana de cara a lo que serán los trabajos para ayudar las víctimas y reparar los daños estructurales que se presentaron.

Por este motivo, tras lo vivido en territorio caldense, una de las voces que se pronunció en nombre de las víctimas fue el capitán del Once Caldas, Dayro Moreno, que el 11 de agosto de 2026, en charla con Sportscenter Colombia de ESPN, habló sobre la preocupación que hay en el entorno por saber cómo se encuentran los familiares de los jugadores, aunque confirmó que todos estaban bien, y afirmó que ayudarán a los afectados por el fuerte terremoto de 7,4 grados.

PUBLICIDAD

El atacante explicó que se encontraba en Bogotá previo a viajar a Valledupar para jugar ante Alianza FC por los octavos de final de la Copa Colombia-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

El atacante sostuvo que directivos, cuerpo técnico y jugadores siguen atentos a lo ocurrido en Manizales y a la situación de sus familiares.

“Estamos esperando ya, si Dios quiere, el día de mañana (12 de agosto de 2026) llegar a Manizales y todo nuestro grupo, todo Caldas, para empezar a ayudar a la gente de Manizales”. También subrayó el vínculo con los hinchas: “Sabemos que así como ellos nos acompañan, nos ayudan, nos alientan, cuando nos necesitamos nosotros en el estadio, nosotros ya en estos momentos también tenemos que apoyar a todas las familias de Manizales”.

El delantero Dayro Moreno de Once Caldas también dijo que el plantel permanece en Bogotá tras el fuerte terremoto en Colombia y que espera volver este martes a Manizales para acompañar y ayudar a los afectados.

PUBLICIDAD

“Estamos aquí en Bogotá, un poco preocupados, pero bueno, gracias a Dios todos estamos bien, nuestras familias, todos están bien”, afirmó.

El máximo goleador del fútbol colombiano contó que varias familias de jugadores debieron evacuar por daños en sus viviendas.

“Varias familias de nuestros jugadores, esposas con niños, tuvieron un día ayer muy complicado por esos apartamentos, prácticamente tuvieron que evacuarlos porque sobre el terremoto prácticamente casi se derrumban”, explicó.

Moreno explicó que la emergencia alteró la logística del equipo, que tenía previsto viajar a Valledupar para disputar el primer juego de ida por los octavos de final de la Copa Colombia ante Alianza FC, y que inicialmente estaba programado para el 13 de agosto de 2026, y por la emergencia sísmica se aplazó hasta el 18 del mismo mes.

PUBLICIDAD

“Nosotros íbamos el partido del día jueves en Valledupar, la idea era quedarnos lunes, martes, viajar el día de mañana para Valledupar, el partido del jueves, pero desde que subimos la noticia cuando salíamos del hotel ayer en Montería para acá para Bogotá, todo el mundo preocupado”, agregó.

Once Caldas regresará a Manizales y barios jugadores quedaron sin hogar tras el terremoto

Hernán Darío Herrera, director técnico, se negó a dirigir a su equipo si le programan partidos pronto - crédito Once Caldas

Once Caldas regresará a Manizales el 12 de agosto de 2026 tras tras quedar varado en Bogotá por el terremoto que alteró la operación aérea en varias ciudades, una situación que además dejó a varios integrantes del plantel con la necesidad de buscar nuevas residencias por daños en los lugares donde vivían.

PUBLICIDAD

La reanudación de la competencia aparece, por ahora, para el próximo miércoles, después de que la División Mayor del Fútbol Colombiano aplazara toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano correspondiente a esta semana por la emergencia nacional.

Según La Patria, el equipo debía jugar el jueves con Alianza Valledupar por la Copa BetPlay, pero permaneció en Bogotá después de empatar 1-1 con Jaguares por la Liga en Montería. El plantel no había logrado volver a la capital caldense por la falta de servicio en los aeropuertos.

El técnico Hernán Darío Herrera explicó al diario que las alternativas de regreso también se frustraron por el cierre o las dificultades en otras terminales y corredores. “Pereira está cerrado y Cali también; queríamos por Medellín, pero también hay dificultades con la vía”.

PUBLICIDAD

Herrera precisó que el retorno se hará el 11 de agosto de 2026 por La Nubia, en dos grupos y con horarios distintos.

“No teníamos vuelo, entonces unos se irán a las 8:30 de la mañana y los demás lo haremos a las 10:00 a.m.”.

El problema logístico coincidió con un impacto directo sobre parte de la plantilla y del cuerpo técnico. De acuerdo con el entrenador, y en charla con La Patria, jugadores como Juan David Cuesta, Efraín Navarro y Edigson Prono Velásquez, entrenador de porteros, deberán encontrar otro lugar para vivir.

La explicación que dio Herrera apunta al tipo de vivienda afectada. “Los que viven en apartamentos tuvieron problemas, los que vivimos en casa no”.

<br>