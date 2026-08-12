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Técnico del Once Caldas pidió el aplazar el torneo de fútbol por el terremoto en Colombia: estas son las soluciones que planteó

Manizales fue una de las ciudades afectadas por el sismo de 7,4 grados con epicentro en San José del Palmar, Chocó que afectó al país el 10 de agosto de 2026

Hernán Darío Herrera
Hernán Darío Herrera quiere su primera final con Once Caldas y aseguró que remontará la serie ante Junior por la Liga BetPlay - crédito Colprensa
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El entrenador del Once Caldas, Hernán Darío “Arriero” Herrera, pidió de manera enfática el aplazamiento del torneo colombiano tras el sismo que sacudió Manizales y otras regiones. En diálogo con ESPN, Herrera sostuvo que su equipo se encuentra “emocionalmente muy caído” y sin condiciones mínimas para retornar a la competencia. La magnitud del desastre ha dejado a la plantilla dispersa y sin hogar, lo que según el técnico, hace inviable que el fútbol siga su curso habitual.

Herrera fue contundente al señalar que la tragedia ha golpeado a los jugadores y a sus familias en todos los frentes. “Estamos pidiendo el aplazamiento del torneo en estos momentos para nosotros, porque es difícil levantar un equipo donde hay mucha gente sufriendo”, afirmó.

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El entrenador explicó que cerca del 80% del plantel no puede dormir en sus hogares habituales debido a los daños. “Ahora hay que llegar, ir a buscar sitios para ellos otra vez acomodarse. Y va a ser difícil”, advirtió.

Manizales ha registrado más de 10 personas fallecidas tras el sismo de 7,4 grados en Colombia - crédito Andres Camilo Valencia/REUTERS
Manizales ha registrado más de 10 personas fallecidas tras el sismo de 7,4 grados en Colombia - crédito Andres Camilo Valencia/REUTERS

Según Herrera, la solicitud de postergación fue elevada a la Dimayor a través de la directiva del club. “Nosotros teníamos que jugar este jueves. No se podía, era complicado. Teníamos partido el domingo en Manizales. Complicadísimo. No podíamos jugar”, detalló, insistiendo en la necesidad de que se escuche la petición.

La crisis no solo es logística, sino fundamentalmente emocional. Herrera reiteró que la situación de sus dirigidos es extremadamente delicada. “Psicológicamente, yo creo que tengo casi el 80% de los jugadores que no tienen dónde dormir”, subrayó.

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La plantilla ha quedado fragmentada: algunos futbolistas se alojan temporalmente en casas de conocidos, mientras otros están en ciudades distintas a la espera de poder regresar a Manizales. “Hay unos que están desesperados. Recuperarlos emocionalmente va a ser complicado”, reconoció Herrera.

El entrenador insistió en que esta situación es exclusiva de equipos como Once Caldas y Pereira, quienes, a su juicio, viven un drama distinto al del resto de los participantes en el torneo.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Once Caldas sigue compitiendo en la Copa Colombia y vive un discreto arranque en la Liga BetPlay - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En la entrevista, Herrera valoró el respaldo recibido por parte de la dirigencia del Once Caldas. Explicó que han estado atentos a cada dificultad y que acompañan la gestión para lograr el aplazamiento oficial de los encuentros venideros. “Ellos nos han apoyado. Por eso le digo que para nosotros es muy difícil... Nosotros no hemos llegado a Manizales, no hemos llegado”, relató.

El técnico recalcó que el equipo está a la espera de una respuesta de la Dimayor, considerando que la situación rebasa cualquier lógica deportiva. “El sufrimiento de una ciudad, de dos ciudades muy grande, lo vivimos nada más nosotros”, enfatizó.

Herrera puso en contraste la situación del Once Caldas y el Deportivo Pereira con la de otros clubes que no han sufrido el impacto del sismo y pidió el aplazamiento de al menos tres partidos como alternativa a la suspensión del campeonato: “Entonces yo digo bueno, no sé, de pronto aplazar los tres partidos que nos siguen y después recuperarnos bien, que va a ser difícil. O sea, para nosotros va a ser difícil. No es lo mismo enfrentar a los otros equipos que no tienen esa dificultad. Nosotros la tenemos”, sentenció.

Manizales ha habilitado al menos tres albergues para las familias damnificadas por el sismo - crédito Andres Camilo Valencia/REUTERS
Manizales ha habilitado al menos tres albergues para las familias damnificadas por el sismo - crédito Andres Camilo Valencia/REUTERS

El técnico volvió a pedir que se considere la realidad extraordinaria que atraviesan Manizales y Pereira. “Lo único que pedimos es que nos den la tranquilidad de que cuando estemos disponibles para jugar, cuando el equipo esté bien, ya compitamos”, concluyó.

Según el informe #15 de Asocapitales, Manizales registra cinco fallecidos, 112 personas heridas y 17 estructuras colapsadas. En las últimas horas se retomaron las operaciones comerciales en el aeropuerto la Nubia de Manizales, lo cual facilitó el regreso del plantel “Blanco, Blanco”.

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