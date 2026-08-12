Futbolista colombiano Yoshan Valois fue figura con Lanús y dedicó su doblete a las víctimas del sismo en Chocó: “Son personas fuertes”

Así fue el doblete que marcó el colombiano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba - crédito @SC_ESPN/X

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Las dedicatorias de los futbolistas colombianos a las víctimas del terremoto que sacudió a nuestro país continúan, tras el fuerte fenómeno natural que se vivió el 10 de agosto de 2026 a las 7:34 a. m.

Por esta razón, el delantero colombiano Yoshan Valois fue una de las grandes figuras para Lanús en la goleada por 3-0 a Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes al marcar doblete en el juego.

Tras su gran actuación, el delantero con paso en el Internacional de Palmira y el Deportivo Pasto aprovechó para dedicar sus goles al departamento del Chocó, ya que es oriundo de Itsmina el futbolista de 21 años.

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Yoshan Valois fue goleador en Deportivo Pasto, es figura de Lanús y sueña con llegar a Atlético Nacional - crédito Club Lanús

Valois habló con el canal TNT Sports y allí aprovechó para dedicar su actuación al departamento del Chocó, región afectada por un fuerte terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, con el siguiente mensaje:

“Sí, específicamente al municipio y departamento de Chocó, que es donde más fuimos afectados por el temblor. Son personas que son fuertes, solamente sabemos de donde venimos los que nos ha tocado luchar. Aquí estoy representándolos a ellos y súper contento de haber marcado estos dos goles que van dedicados a ellos”, dijo.

Así fue la victoria de Lanús sobre Talleres

Lanús goleó a Talleres por 3 a 0 este martes 12 de agosto en el estadio Mario Alberto Kempes por la cuarta fecha del Torneo Clausura y cortó una racha de cinco meses sin ganar como visitante, un resultado que lo devolvió a la zona de Playoffs y dejó al equipo cordobés otra vez lejos de una reacción en su cancha.

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Con estos 3 puntos, el equipo del sur quedó quinto en la zona A con seis unidades. Talleres siguió 13° con tres y acumuló otra actuación floja como local, una condición en la que no gana desde el 19 de abril.

El partido tuvo un primer tiempo equilibrado, con mayor tenencia para el local y mejores respuestas de Lanús para salir de contra. El equipo visitante encontró profundidad por la izquierda con Ramiro Carrera y obligó a intervenir a Ezequiel Unsain en dos acciones claras.

La oportunidad más nítida de Talleres en esa etapa llegó a los 26 minutos. La jugada la inició Federico Fattori, Timoteo Chamorro asistió a Franco Cristaldo y el remate se fue desviado junto al palo izquierdo de Nahuel Losada.

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El desarrollo cambió por completo en el complemento. Talleres avisó a los cuatro minutos con una acción por izquierda de Rick que terminó en un remate de Fattori por encima del travesaño, y un minuto después Lanús respondió con un mano a mano de Allan Wlk que Unsain logró contener.

El quiebre llegó a los 28 minutos, cuando Giovanni Baroni perdió la pelota ante Felipe Peña Biafore. Yoshan Valois participó en la recuperación, cedió para Dylan Aquino y el atacante definió tras una jugada individual con desvío incluido para abrir el marcador.

Lanús golpeó de nuevo a los 34. Eduardo Salvio jugó de taco para Marcich, el lateral lanzó el centro y Valois conectó de cabeza en el área chica para el 2 a 0, con una pelota que pasó entre las piernas del arquero.

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La goleada se cerró a los 41 minutos. Peña Biafore metió un pase largo a la espalda de Augusto Schott, el delantero ganó la posición, quedó mano a mano con Unsain y firmó el 3 a 0 final.

El tramo final expuso los problemas de Talleres cuando fue a buscar el descuento con muchos hombres. Las pérdidas en la mitad de la cancha y los pelotazos a espaldas de sus defensores facilitaron cada ataque de Lanús en esos 15 minutos decisivos.

La victoria significó el regreso de Lanús al triunfo después de varias derrotas recientes. También marcó su primera victoria fuera de casa desde el 21 de marzo, cuando había vencido a Vélez por 1 a 0 en Liniers por la fecha 12 del Torneo Apertura.

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Ese dato responde el impacto inmediato del resultado: Lanús no solo ganó, sino que recuperó terreno en la tabla y volvió a sumar de a tres en un momento clave del campeonato. Su próximo partido será ante Independiente en el estadio Ciudad de Lanús el lunes 17 de agosto de 2026 a las 3:00 p. m. (hora de Colombia).

Para Talleres, la derrota profundizó una secuencia negativa en Córdoba. Su último triunfo en el Kempes fue el 19 de abril, ante Deportivo Riestra en el torneo pasado, y ahora deberá buscar recuperación como visitante frente a Gimnasia de Mendoza el 17 de agosto a las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

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