Secretaría de Movilidad en Cali anunció qué pasará con el Pico y Placa entre el 12 y el 15 de agosto, tras el terremoto

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que el pico y placa busca dar fluidez a la circulación de vehículos y equipos de rescate - crédito Secretaría Movilidad Cali

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La Alcaldía Mayor de Cali estableció nuevas restricciones de movilidad tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026.

Desde el miércoles 12 y hasta el sábado 15 de agosto, la ciudad aplicará un pico y placa de emergencia que busca facilitar el acceso de los equipos de rescate a las zonas más afectadas y proteger a la población.

El esquema de restricción estará vigente entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m. Durante ese horario, las autoridades realizarán operativos de búsqueda de sobrevivientes, priorizando la circulación de vehículos vinculados a la atención de la emergencia.

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En palabras del alcalde Alejandro Eder, la medida “es necesaria para que nuestros rescatistas puedan moverse con mayor rapidez por la ciudad”. El mandatario hizo un llamado a la solidaridad: “Caleños, hoy todos tenemos una tarea: facilitar el rescate y ayudar a salvar todas las vidas que podamos”.

La restricción de movilidad en Cali regirá de 6:00 a 19:00 para facilitar la atención de la emergencia por el terremoto - crédito Secretaría Movilidad Cali

La restricción de circulación no solo afecta a vehículos particulares dentro del perímetro urbano, sino también a los que ingresan o salen de la ciudad. Según la Secretaría de Movilidad, el cronograma es el siguiente:

Miércoles 12 de agosto: no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Jueves 13 de agosto: no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Viernes 14 de agosto: no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Sábado 15 de agosto: no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

El distrito precisó que la restricción también incluye a vehículos eléctricos e híbridos, categorías que usualmente quedan exentas de este tipo de medidas.

Quedarán autorizados a circular sin limitación los vehículos oficiales, de emergencia y desastres, así como los de entidades prestadoras de salud, transporte de personal médico, transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida, vehículos de carga igual o superior a cinco toneladas, personal de servicios públicos esenciales (como acueducto, energía, telefonía y recolección de basura) y motocicletas.

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El pico y placa en Cali también aplicará a los vehículos que entren o salgan del perímetro urbano, según la Secretaría de Movilidad - crédito Secretaría Movilidad Cali

La Secretaría Distrital de Movilidad instó a los ciudadanos a programar sus desplazamientos con antelación para evitar sanciones y contribuir al éxito de los operativos de rescate. La administración local remarcó que la colaboración ciudadana es determinante en el contexto de la emergencia que enfrenta la capital del Valle del Cauca.

Palabras del alcalde de Cali

Alejandro Eder explicó que la prioridad es “facilitar el desplazamiento de los equipos de rescate y aprovechar al máximo las horas de rescate”. La medida busca que los vehículos con placas impares circulen el miércoles y el viernes, mientras que los de placas pares lo harán el jueves y el sábado. Durante estos cuatro días, queda suspendido el beneficio del pago por tasa de descongestión.

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De acuerdo con Eder, “hoy ha sido un día de mucha alegría. Logramos rescatar a cuatro personas de los edificios colapsados”. El funcionario agradeció especialmente “a todos los ciudadanos que han estado trabajando como voluntarios en los... puntos de rescate, a todos los rescatistas que han llegado a nuestra ciudad para lo mismo”, y reiteró el llamado a mantener el ánimo y la colaboración.

Alejandro Eder afirmó que el pico y placa estricto en Cali es una medida necesaria para agilizar el trabajo de los rescatistas - crédito Alejandro Eder

Durante las próximas 36 a 48 horas, la ciudad vivirá “una carrera para salvar la mayor cantidad de vidas posibles”, según la autoridad. Se calcula que este periodo representa la ventana óptima para encontrar sobrevivientes entre los escombros, por lo que se ha reforzado el llamado a la unidad y la disciplina ciudadana.

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El propósito de la restricción vehicular es que “los equipos de rescate se puedan movilizar rápidamente por toda la ciudad”, recalcó Eder, quien insistió en que “estos cuatro días nos darán el tiempo para que podamos salvar la mayor cantidad de vidas”.

La decisión de limitar la circulación de vehículos responde a la necesidad de despejar vías y priorizar el acceso de ambulancias y maquinaria de rescate en una situación de emergencia. La ciudadanía caleña fue convocada a “estar unidos todos, porque esto es una carrera para salvar la mayor cantidad de vidas posibles”, concluyó Eder, subrayando que “Cali somos todos”.

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