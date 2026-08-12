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Habitantes de Rionegro grabaron un objeto volador minutos después del terremoto y los videos se viralizaron en redes: “Luces en el cielo”

El propio ciudadano que filmó el posible ovni no descartó que fuera un globo aerostático, pero admitió que su quietud prolongada le resultaba inexplicable, así como el hecho de que el avistamiento tenía algún vínculo con el sismo

Las imágenes que se viralizaron en redes sociales avivan una teoría sobre la presencia de otras sociedades en el planeta - crédito @letengoelchisme/IG

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Más de 240 muertos, 1.310 heridos y 2.568 desaparecidos: ese es el balance que deja hasta el momento el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, hora local. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) lo catalogó como el sismo más poderoso registrado en el país en la última década.

El epicentro se ubicó a unos 5 kilómetros al este de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de entre 96 y 110 kilómetros según las distintas agencias que midieron el evento. Esa profundidad explica por qué el movimiento se sintió en casi todo el territorio nacional y en países vecinos como Ecuador, Venezuela y Panamá.

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Figuras en el cielo y teorías en redes sociales

Mientras las autoridades coordinaban las labores de rescate, en redes sociales circularon videos grabados por habitantes de Rionegro, Antioquia, que mostraban extrañas figuras estáticas en el cielo. Las imágenes alimentaron teorías sobre causas no naturales detrás del sismo.

Los habitantes utilizaron sus dispositivos móviles para registrar imágenes y videos del fenómeno, que rápidamente se difundieron entre usuarios de redes, generando debate sobre su origen y posibles explicaciones - crédito captura de pantalla / X
Una imagen similar con una sola nave se generó en el cielo de Antioquia después del terremoto - crédito captura de pantalla / X

Uno de los testigos que grabó el fenómeno lo describió con cautela: “Un punto extraño, casi como si fuera una figura como un globo, pero ya lleva bastante rato postrado en el mismo lugar. Puede que se trate de algún globo aerostático, pero sigue quieto. Está ahí firme hace ya bastante rato”.

El mismo ciudadano aclaró en su grabación que el video correspondía a las 11:50 a. m. del 10 de agosto y que no era producto de inteligencia artificial, y señaló que personas desde varias partes de Antioquia reportaban el mismo fenómeno a esa hora. Ninguna autoridad se pronunció oficialmente sobre las imágenes que reportaron los ciudadanos.

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El video replicado en cuentas de entretenimiento generó una serie de comentarios de parte de los usuarios en redes, con mensajes como: “En Venezuela pasó lo mismo, a mí no me quitan de la cabeza que esto en provocado”; “Será que quieren acabar con la población, cuando es de noche la gente ve luces en el cielo”; “Teorías conspirativas, muchas, pero esto es muy raro”, entre otros.

Por qué duró tanto y se sintió tan lejos

Los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se derrumbó un edificio a causa de un terremoto, en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Juan David Duque
Los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se derrumbó un edificio a causa de un terremoto, en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Juan David Duque

El SGC clasificó el sismo como un evento intraplaca profundo, generado en el interior de la Placa de Nazca mientras se hunde bajo la Placa Suramericana. A diferencia de los terremotos superficiales, las ondas originadas a esa profundidad viajan grandes distancias con poca pérdida de energía.

Por eso millones de personas en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Manizales y Armenia lo sintieron durante entre 90 segundos y dos minutos, una duración que muchos describieron como la más prolongada que habían experimentado.

El modelo ShakeMap del USGS estimó una intensidad máxima de VII —muy fuerte— en la escala de Mercalli modificada. Pese a ello, el impacto en superficie fue menor al que habría producido un sismo equivalente de origen superficial.

Los daños en ciudades y aeropuertos

Varias personas retiran escombros en el lugar donde se ha derrumbado un edificio tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Sergio Acero
Varias personas retiran escombros en el lugar donde se ha derrumbado un edificio tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Sergio Acero

Las ciudades más afectadas fueron Pereira, donde se concentraron al menos 40 de los fallecidos, y el Valle del Cauca, con 27 víctimas registradas en las primeras horas. En Manizales se reportaron daños en la catedral, y el aeropuerto de Pereira quedó fuera de operaciones junto con los de Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y Cali.

El USGS emitió una alerta naranja que indicó la probabilidad de víctimas y la necesidad de una respuesta de escala nacional. El sistema de alerta de tsunamis descartó ese riesgo, dado que el epicentro se ubicó tierra adentro y a considerable profundidad.

Las réplicas y la respuesta internacional

Desde el sismo principal, el SGC registró más de 47 réplicas. La más perceptible alcanzó una magnitud de 4,8. Más de 12 países anunciaron el envío de ayuda humanitaria a Colombia en las horas posteriores al desastre.

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