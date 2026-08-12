Declaración de renta: estas son las tres novedades que influirían en la liquidación de sus impuestos este 2026

La Dian inició el 12 de agosto los vencimientos de la declaración de renta 2026 para personas naturales por los ingresos obtenidos en 2025 - crédito Dian

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Desde hoy miércoles 12 de agosto, la Dian puso en marcha los vencimientos de la declaración de renta de 2026 para personas naturales, un trámite que reporta los ingresos obtenidos en 2025 y que este año llega con tres cambios prácticos: un uso más detallado de la información exógena, una precisión judicial sobre el valor probatorio de esos datos y dos beneficios que pueden reducir la base gravable.

La obligación alcanza a 7 millones de personas, según cálculos de la entidad, y la expectativa oficial de recaudo es de $6,1 billones. Ese ingreso, de acuerdo con la Dian, podría registrar una caída inicial por el aplazamiento del pago en las zonas afectadas por el terremoto.

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El calendario tributario comenzó con fechas definidas a partir de los dos últimos dígitos de la cédula del contribuyente. La jornada de apertura corresponde a quienes tienen documentos terminados en 01 y 02, y quienes no presenten la declaración en su fecha límite quedarán expuestos a sanciones.

La autoridad tributaria llega a esta temporada con más información sobre los movimientos de dinero de los ciudadanos. Esa base se alimenta de la llamada información exógena, que entregan bancos, empresas y otras entidades, y ahora también se cruza con mayor precisión con la facturación electrónica para reconstruir los ingresos de los contribuyentes.

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La Dian reforzó los cruces de datos con información exógena y facturación electrónica para reconstruir los ingresos de los contribuyentes - crédito Luisa González/Reuters

El punto de partida para elaborar la declaración sigue siendo, según explicó el tributarista Jeisson Ramírez, fundador de Touché asesores a Semana, la revisión de dos documentos: el certificado de ingresos y retenciones en la fuente expedido por la empresa a los asalariados y la información exógena reportada por terceros.

La novedad es que esa información exógena se fortaleció. En medio de las críticas por la evasión y por la falta de medidas contundentes para reducirla, la Dian buscó cerrar vacíos de información al pedir más datos, que ya aparecen reflejados en el formulario de los declarantes.

Ramírez advirtió que ese mayor volumen de datos no cambia una regla central: no todo lo que aparece en la exógena constituye ingreso gravable. La observación se apoya en fallos del Consejo de Estado que, según recordó el especialista, establecen que la información exógena por sí sola no es plena prueba de ingresos ni de irregularidades tributarias.

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El experto lo resumió así: “Si llegara a realizarse una auditoría especial a la declaración de renta de algún contribuyente, la Dian no puede aplicar la presunción de que la información suministrada por terceros (exógena), del ciudadano es un ingreso”.

Esa precisión tiene un efecto directo para el contribuyente. Si a una persona le entra dinero a su cuenta, esa transacción no puede tomarse automáticamente como prueba de un ingreso sujeto a impuesto sin que antes exista una fiscalización real.

La declaración de renta 2026 permite una deducción de hasta el 50 % por la inversión en vehículos eléctricos, híbridos HEV e híbridos enchufables con certificación de la Upme - crédito Annegret Hilse/Reuters

Otra de las novedades para la declaración de renta de 2026 está ligada a la compra de vehículos amigables con el ambiente. Ramírez señaló que un concepto emitido por la Dian en 2025 contempla una deducción en la base gravable de hasta el 50% del valor de la inversión en vehículos 100% eléctricos, híbridos HEV y vehículos híbridos enchufables.

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El beneficio no opera de forma automática. Para acceder a esa deducción se requiere una certificación de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), ya que el incentivo se otorga por gestión eficiente en el uso de la energía.

Los hijos de crianza reconocidos bajo la Ley 2388 pueden registrarse como dependientes económicos para reducir la base gravable en la declaración de renta - crédito VisualesIA

La tercera novedad se relaciona con los hijos de crianza. Los hijos reconocidos bajo la Ley 2388 pueden registrarse como dependientes económicos para reducir la base gravable en la declaración, con un tratamiento equiparable al de los hijos biológicos ante la administración tributaria.

Ese alivio exige la formalización legal de la crianza para que proceda la deducción. La combinación de esa posibilidad con el beneficio para vehículos y con la revisión correcta de la información exógena puede incidir en el valor final del impuesto que deberá liquidar cada persona natural.

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El inicio del calendario, en todo caso, ya está en curso. La obligación empezó con los contribuyentes cuya cédula termina en 01 y 02, que deben presentar la declaración en la fecha fijada o asumir las sanciones previstas.