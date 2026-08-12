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Licuar cáscara de aguacate con vinagre: para qué sirve este truco casero

Esta sencilla mezcla puede ayudarle a revitalizar el jardín mientras erradica los insectos

Un bol de cerámica con cáscaras de aguacate y un cuchillo pequeño en una mesa de madera. Una botella de vinagre de manzana y un vaso medidor con agua. Al fondo, una licuadora.
La cáscara de aguacate, combinada con vinagre y agua, se transforma en un fertilizante líquido natural que nutre el suelo y fortalece las raíces - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Transformar la cáscara de aguacate en un fertilizante líquido con vinagre es una alternativa sencilla para quienes buscan soluciones naturales y de bajo costo en el cuidado de plantas. Este método reutiliza residuos de la cocina y aporta nutrientes esenciales al suelo, mientras protege de plagas y hongos sin recurrir a productos químicos.

La mezcla elaborada a partir de la piel del aguacate y vinagre destaca por su aporte de calcio, magnesio, fósforo, minerales fundamentales para el desarrollo radicular y la salud de las plantas. El vinagre, especialmente el de manzana, suma propiedades antimicrobianas y antifúngicas, ofreciendo protección frente a enfermedades mientras ayuda a repeler insectos.

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El preparado puede aplicarse en macetas, huertas o incluso sobre la pila de compost, mejorando la estructura del sustrato y acelerando la descomposición de residuos orgánicos. Su uso regular, cada dos o tres semanas, favorece el crecimiento vigoroso y previene problemas comunes en plantas de interior y exterior.

Una mano vierte líquido de una jarra de vidrio a una licuadora con cáscaras de aguacate sobre una encimera de granito. Hay gotas de líquido derramadas.
Este preparado casero aporta calcio, magnesio y fósforo, minerales esenciales para el desarrollo saludable de las plantas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso: cómo preparar fertilizante de cáscara de aguacate y vinagre

1. Lava las cáscaras: Lava bien la piel de dos o tres aguacates, asegurándote de eliminar cualquier resto de pulpa adherida. Cualquier tipo de aguacate funciona como el Hass o el Papelilo.

2. Divide las cáscaras: Corta las cáscaras limpias en trozos pequeños para facilitar el licuado.

3. Prepara la mezcla líquida: Diluye vinagre en agua, usando la proporción de una parte de vinagre por cada dos partes de agua. Por ejemplo, para 600 ml de líquido, mezcla 200 ml de vinagre y 400 ml de agua.

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4. Licúa los ingredientes: Coloca los trozos de cáscara en la licuadora junto con el vinagre diluido. Procesa hasta obtener un líquido homogéneo.

5. Filtra la mezcla (opcional): Si prefieres una textura más líquida y sin residuos sólidos, cuela el preparado con un colador fino.

Manos con guantes verdes sostienen una botella de spray con fertilizante líquido casero, rociando una planta de tomate joven en una cama elevada de madera.
El vinagre diluido en la mezcla actúa como protección antifúngica y ayuda a prevenir plagas sin recurrir a productos químicos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicación y recomendaciones de uso

El fertilizante se debe aplicar directamente sobre la tierra, evitando mojar las hojas, especialmente si son delicadas. Para plantas sensibles o recién trasplantadas, conviene probar primero en un ejemplar y observar la reacción antes de aplicarlo de forma generalizada.

La frecuencia adecuada es cada dos o tres semanas. Un uso más frecuente puede modificar el pH del suelo y afectar el desarrollo de algunas especies.

Además de fortalecer las raíces y nutrir el sustrato, la combinación de cáscara de aguacate y vinagre acelera el compostaje doméstico. Agregar esta mezcla al compost ayuda a descomponer más rápido los residuos orgánicos y mejora la calidad final del abono.

Aunque natural, el preparado requiere ciertas precauciones: no emplear vinagre puro, no aplicar en exceso y evitar en plantas que no toleran ambientes ácidos, como algunas suculentas. Si se observan signos de estrés en la planta, suspende el uso y agrega más agua que vinagre.

Mano enguantada vierte líquido de jarra de vidrio sobre pila de compost con cáscaras de huevo, restos vegetales, hojas secas, rastrillo, lombrices e insectos en jardín.
Incorporar esta mezcla al compost acelera la descomposición de residuos orgánicos y enriquece el abono final con minerales útiles para el jardín - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de este fertilizante líquido promueve la economía circular y reduce el desperdicio en el hogar. Aprovechar la cáscara de aguacate, en lugar de descartarla, transforma un residuo en un recurso valioso para el jardín, fomentando una jardinería más consciente y respetuosa con el medio ambiente.

Hay que recordar que esta mezcla no reemplaza el agua para hidratar a las plantas, de hecho se recomienda aplicar esta preparación entre riegos para que su efecto no se disuelva al realizar el riego.

Otro beneficio de la mezcla es su acción como un repelente e insecticida natural contra plagas como pulgones, cochinillas y hormigas gracias a su contenido de ácido acético del vinagre.

Quienes optan por este método encuentran una forma sencilla y eficaz de fortalecer sus plantas, mejorar el suelo y proteger su cultivo de manera sostenible. La preparación no demanda experiencia previa ni materiales costosos, y se integra fácilmente en rutinas cotidianas de quienes cultivan en casa.

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Truco caseroAguacate con vinagreFertilizante caseroRepelente de insectosColombia-Noticias

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