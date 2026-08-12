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María Rocío Cortés Vargas sería la nueva superintendente de Industria y Comercio en el Gobierno de Abelardo de la Espriella

Su eventual designación se produciría tras la salida de Cielo Rusinque y en medio de los antecedentes judiciales de la jurista

La Superintendencia de Industria y Comercio solicita información detallada sobre costos y descuentos a 50 grandes empresas en Colombia - crédito Colprensa
La Superintendencia de Industria y Comercio sería dirigida por María Rocío Cortés Vargas durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa
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María Rocío Cortés Vargas sería designada como nueva superintendente de Industria y Comercio durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

De concretarse el nombramiento, la jurista asumiría el liderazgo de una de las entidades con mayor incidencia en la protección de los consumidores, la libre competencia, la propiedad industrial y la protección de datos personales, según la información de Caracol Radio.

Cortés Vargas es abogada penalista y cuenta con experiencia en la Rama Judicial y la Fiscalía. Fue fiscal delegada ante el Tribunal y posteriormente magistrada de la Sala Disciplinaria del entonces Consejo Superior de la Judicatura, cargo que dejó después de que su elección fuera suspendida provisionalmente y de su posterior renuncia.

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Su eventual llegada a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, se produciría en momentos en los que la entidad tiene bajo su conocimiento diferentes investigaciones y actuaciones de relevancia para empresas y consumidores.

El antecedente en el Consejo Superior de la Judicatura

El concurso abarca cargos como magistrados, jueces civiles, penales, laborales y de áreas promiscuas en la Rama Judicial - crédito Rama Judicial Colombia
María Rocío Cortés Vargas fue magistrada de la Sala Disciplinaria del entonces Consejo Superior de la Judicatura - crédito Rama Judicial Colombia

Uno de los principales antecedentes de la trayectoria de María Rocío Cortés Vargas está relacionado con su paso por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

La Sección Quinta del Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos jurídicos de la elección de Cortés Vargas y de los magistrados Martha Patricia Zea Ramos, Adolfo León Castillo y Rafael Alberto García, dentro de una demanda de nulidad electoral.

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El proceso estuvo relacionado con la posible vulneración del artículo 126 de la Constitución Política, que establece restricciones para quienes intervienen en la postulación o designación de funcionarios públicos y que contempla la prohibición conocida como “yo te elijo, tú me eliges”.

Según explicó el Consejo de Estado en la providencia, los cuatro magistrados fueron elegidos con ocho votos: cinco de magistrados titulares y tres de magistrados nombrados en provisionalidad. La corporación analizó la participación de estos últimos en el proceso de elección y su posterior ratificación.

La Sección Quinta señaló que existían elementos que justificaban la adopción de la medida cautelar mientras avanzaba el proceso de nulidad electoral, al considerar que estaban comprometidos principios constitucionales relacionados con la moralidad pública, la imparcialidad y la independencia.

La SIC dictaminó que Miss Universe Colombia no infringió derechos del Concurso Nacional de Belleza - crédito @sicsuper/X
La entidad tiene entre sus funciones la protección de los consumidores, la libre competencia, la propiedad industrial y los datos personales - crédito @sicsuper/X

La trayectoria de Cortés Vargas también registra un episodio de 2010. Según información contenida en los antecedentes judiciales del caso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó investigarla por el archivo del proceso que se adelantaba contra el entonces senador Álvaro Araújo Castro.

La salida de Cielo Rusinque de la SIC

El eventual nombramiento de Cortés Vargas se produciría después de la salida de Cielo Rusinque, quien estuvo al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio desde abril de 2026, cuando llegó a la entidad en reemplazo de Billy Escobar.

Rusinque, quien también estuvo encargada del Ministerio de Justicia, se despidió del Gobierno de Gustavo Petro con un mensaje en el que calificó el cierre de esta etapa como “un nuevo comienzo” y aseguró que continuaría vinculada a la vida pública.

En su mensaje de despedida, la funcionaria afirmó que dejaba la administración con “la tranquilidad del deber cumplido” y manifestó su intención de continuar trabajando por una Colombia en la que, según señaló, los derechos tengan mayor peso que los privilegios.

- crédito @cielo_rusinque/X
Cielo Rusinque estuvo al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio desde abril de 2026, cuando reemplazó a Billy Escobar - crédito @cielo_rusinque/X

Durante su paso por la SIC, Rusinque defendió los resultados sociales de la administración Petro y destacó cifras relacionadas con la reducción de la pobreza. En una entrevista con Caracol Radio, sostuvo que más de cuatro millones de colombianos habían superado condiciones de pobreza extrema o monetaria, con base en cifras del Dane.

La exsuperintendente también rechazó la idea de que su salida del Ejecutivo representara una derrota política y aseguró que permanecería en Colombia. Aunque descartó, por ahora, aspirar a cargos de elección popular, no cerró la posibilidad de continuar teniendo incidencia en la política nacional.

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