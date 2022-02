Teleantioquia: denuncian robo de 14 computadores portátiles

Los computadores fueron extraídos del edificio donde funciona el canal.

A través de un comunicado, el canal Teleantioquia informó que 14 computadores fueron hurtados de sus oficinas, ubicadas en el edificio Plaza de la Libertad de Medellín, el pasado sábado 19 de febrero. En el edificio, que es una extensión de La Alpujarra, también funcionan oficinas de la alcaldía y la Gobernación de Antioquia.

De alguna manera, dos individuos vulneraron los estrictos filtros del edificio, forzaron los mecanismos de seguridad de los equipos, avaluados en 35 millones de pesos, y se marcharon con ellos.

Luis Felipe Hincapié, gerente del canal regional de Antioquia, describió cómo sucedieron los hechos en la emisión de su propio noticiero.

Llegaron hasta una de las oficinas de Teleantioquia y en unos maletines, después de haber violentado la puerta y violentado las guayas de seguridad de los computadores y empacan los 14 equipos.

Los trabajadores de la empresa solo se dieron cuenta del millonario hurto hasta el lunes 21 de febrero. Los equipos extraídos pertenecían a las secciones de Jurídicas, Comercial, Financiera y Contabilidad, y guardaban información y programas importantes para la entidad. Aún no se sabe si de estos datos había copias de respaldo.

Según el comandante (e) de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Rolfy Mauricio Jiménez Páez, las unidades de vigilancia privada no informaron oportunamente sobre ninguna novedad.

En este momento, las autoridades están usando la información de las cámaras de seguridad del edificio para identificar y localizar a los responsables del robo, así como para entender qué hicieron para burlar los controles de seguridad.

No comprar lo de todos

El comunicado de Teleantioquia invita a las personas a informar a las autoridades si tienen pistas que puedan dar con el paradero de los equipos o los responsables del hurto.

Por otro lado, desde el canal regional piden no comprar ni vender equipos que fueron pagados con el dinero de todos los ciudadanos de ese departamento.

Desde el canal de los antioqueños hacemos un llamado a la ciudadanía para abstenerse de negociar con estos equipos, identificados como propiedad de Teleantioquia, y entregar a las autoridades cualquier información relacionada con este lamentable hecho, que nos afecta profundamente pues entorpece la labor diaria de varios de nuestros colaboradores.

El gerente del canal dio detalles para distinguir los equipos hurtados, de modo que quien los encuentre no los compre.

Los equipos, todos, están plaqueteados: tienen una placa que se la podrían quitar en algún momento, pero están marcados a profundidad con el nombre de Teleantioquia. También los van a reconocer seguramente porque van a tener el sitio donde está la guaya reventado, golpeado.

¿Dónde está Daniel Quintero?

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, viajará este miércoles 23 de febrero a los Estados Unidos para denunciar, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presuntas persecuciones contra su mandato.

“Ante la Comisión de Derechos Humanos para denunciar parte de la persecución que se viene haciendo contra nuestra administración. Mostrar también las amenazas que nos han llegado en los últimos días, que se han incrementado”, aseveró el burgomaestre.

El anuncio lo hizo durante su consejo de gobierno, donde aseguró que hay entes de control que lo estarían amenazando. Aunque Quintero no dio nombres se presume que sería la Procuraduría General de la Nación por la advertencia que le impuso a él y a su gabinete de no hacer campaña política para que los medellinenses no voten por revocarlo del cargo como alcalde.

El mandatario denuncia que no solo le querían quitar escoltas de su equipo de seguridad, sino que a diario recibe amenazadas y demandas, según él, que corresponden a un plan fraguado entre varios actores, con el fin de sacarlo de la alcaldía de la capital antioqueña.

