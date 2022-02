“Otoniel debe ser extraditado con brevedad, sin que eso represente un obstáculo para las instituciones en el país”: Iván Duque

El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, no encuentra conveniente la entrada de Otoniel a la JEP. REUTERS/Johanna Geron/Pool

Este martes 22 de febrero el expresidente de Colombia, Iván Duque, manifestó que Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo comandante del Clan del Golfo debe ser extraditado a la menor brevedad posible, asegurando que esta decisión no puede representar un “obstáculo” para las autoridades nacionales que adelantan procesos.

Así lo aseguró el primer mandatario luego de recibir una carta por parte del presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, en la que le solicitaba que como jefe de Estado instara a las instituciones para que investigaran el robo de los archivos en los que se encontraban los testimonios del cabecilla de la que es considerada la banda criminal y narcotraficante más grande del país que le había entregado a la entidad nacida en el Acuerdo Final de Paz.

A su vez, el padre Francisco de Roux solicitó a Iván Duque se provean las garantías a los trabajadores de la entidad que pertenece al Sistema Integral para la Paz, junto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), para que sea posible que adelanten su labor constitucional “permitiendo que la entrevista se desarrollo con la debida confidencialidad y privacidad”.

“Ese procedimiento judicial no puede ser un obstáculo para que ese individuo colabore con las autoridades colombianas como ha procedido en muchos procesos de extradición. Otoniel está tratando de utilizar todo su poder corruptor, toda su capacidad de presión para que no sea extraditado”, aseveró el primer mandatario al término del acto de celebración de los 30 años de ProColombia en la Casa de Nariño.

Asimismo, señaló que el país cuenta con garantías, y que por esta razón era muy importante dejar trabajar a la Fiscalía General de la Nación para que se pudiera esclarecer el robo de la computadora y las dos grabadoras usadas por los miembros de la Comisión de la Verdad en la entrevista que días atrás fue interrumpida por miembros de la Policía Nacional en las oficinas de la Dijin donde permanece Úsuga.

Sin embrago, cuestionó la razón por la cual estos elementos en los que se estaba guardando el testimonio se encontraban por fuera de las instalaciones de la Comisión y reiteró que era fundamental que el máximo líder del Clan del Golfo fuera extraditado para evitar, entre otras cosas, su fuga.

“Esto es un mensaje importante para todas las entidades, que todos los procedimientos que tengan información sensible, el lugar para tener esa información sensible no puede ser claramente una residencia. Se deben cumplir los protocolos de custodia para que estas situaciones no se presten para crear suspicacias sobre las instituciones”, señaló el primer mandatario.

Por otra parte, el presidente Iván Duque se refirió a la solicitud de Otoniel de comparecer ante la justicia transicional, señalando que el mismo tribunal le ha negado a diferentes miembros del Clan del Golfo la entrada al tribunal, señalando que esperaba que se aplicaran las mismas tesis para el máximo cabecilla.

“En mi opinión Otoniel no debe entrar a la JEP, pero es una decisión que tiene que tomar el tribunal de paz. Porque es un narcotraficante, un violador de niños, un asesino de líderes sociales, un sujeto que ha cometido toda suerte de crímenes vinculados al narcotráfico. Que ha llevado drogas a distintos lugares y hoy está siendo solicitado en extradición por los Estados Unidos. Que no pretenda un narcotraficante raso ahora tratar de presentarse como actor político para tratar de tener un tratamiento diferencial”, concluyó el presidente Iván Duque.

