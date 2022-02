La respuesta de Claudia Bahamón a Frank Martínez tras compararla con Carolina Gómez

Claudia Bahamón, Frank Martínez y Carolina Gómez. Foto: Instagram @claudiabahamon, @frankelflaco y @carogomezfilm

Desde el lunes 21 de febrero ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022) ha estado presente en la pantalla. Como siempre, Claudia Bahamón volvió a portar el título de presentadora y, otra vez, los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y el chileno Christopher Carpentier se desempeñan en sus respectivos roles de jurados. Empero, en esta cuarta entrega ‘celebrity’ del reality gastronómico se incluyó un nuevo factor: Frank Martínez, finalista de la temporada de 2021 está desenvolviéndose como una especie de comentarista en el programa. Una figura que no había estado antes en la producción.

Ahora, desde su trabajo como comediante, Martínez siempre tiene listo un chiste o un comentario jocoso sobre cualquier participante o preparación culinaria, de hecho, ni siquiera Claudia Bahamón ha quedado por fuera de sus anotaciones humorísticas. Por ejemplo, el 21 de febrero redactó desde su cuenta de Twitter: “Debo confesar que conocí a Carolina Gómez y vi a Claudia Bahamón como desmejoradita”, seguido de emoticones llorando de risa.

Tuit de Frank Martínez sobre Claudia Bahamón y Carolina Gómez. Foto: Twitter

Es de recordar que, entre el listado de famosos concursantes de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022) está plasmado el nombre de Carolina Gómez, quien tras su periodo como reina de belleza (Señorita Colombia 1993) se ha desenvuelto artísticamente como actriz.

Esa fue la opinión del paisa, pero ¿qué pensó la presentadora de lo expresado por el comediante? Pues bien, el martes 22 de febrero Martínez publicó un video en el que se le ve conversar sobre el asunto con la neivana: “Después de decir que Carolina Gómez hacía ver a Claudia como desmejoradita, ¿qué tenés pa’ decir?”; enseguida Claudia Bahamón acudió a su cortesía para halagar a la actriz. “Yo me conformo con ser tercera princesa porque igual nunca he sido reina más que de mi casa. Me parece que Carolina es regia, espectacular, divina, todos los títulos que tú le quieras poner...”.

La respuesta de Claudia Bahamón a Frank Martínez luego de que la comprara con Carolina Gómez

Posteriormente, tras hablar de lo bien que se veía la presentadora esa noche, Frank Martínez soltó un: “Me retracto de lo que dije”. Luego, Bahamón replicó el video en sus Historias de Instagram y escribió sobre las imágenes: “¡Ya está arrepentido!”.

Historias en Instagram de Claudia Bahamón. Foto: @claudiabahamon

Carla Giraldo le responde a Frank Martínez por su tuit sobre Claudia Bahamón y Carolina Gómez:

Aparentemente el comediante y la presentadora han hablado del tema con humor y entre amigos. Sin embargo, las comparaciones entre personas, especialmente en cuanto a si alguien es más o menos bonita o bonito que otro, es un tema absolutamente criticado y que no debería ocurrir. En cuanto a este tema con Martínez, Bahamón y Gómez, Carla Giraldo – quien salió victoriosa como la ganadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2021) - tuvo algo que decir.

En vista de lo publicado por el comediante en Twitter, la actriz le escribió: “No la veo desmejorada… la veo igual o más guapa que siempre. Y Carolina Gómez claro que tiene lo suyo, es una hembra. Pero cada una con lo suyo, Caro no le quita lo bailado a Claudia”.

Carla Giraldo le responde a Frank Martínez por su tuit sobre Claudia Bahamón y Carolina Gómez. Foto: Twitter

¿Quiénes son los demás participantes de MasterChef Celebrity Colombia (2022)?:

Aparte de la mencionada Carolina Gómez, el listado de participantes también encierra a famosos colombianos como: Ramiro Meneses (actor y director), Lady Noriega (actriz y cantante), Natalia Ramírez (actriz), Manuela González (actriz), Jair Romero (actor y cantante), Tostao (cantante), Luis Eduardo Arango (actor), Tatán Mejía (deportista), Aída Morales (actriz), Aco Pérez (actor), Carlos Báez (actor), Aida Bossa (actriz y cantante), Cristina Campuzano (actriz), María Teresa Barreto (actriz), Corozo (trovador), Pamela Ospina (comediante), Alexandra Montoya (imitadora y comediante), Estiwar G (influencer) y Chicho Arias (comediante).

Ahora, si se habla de concursantes extranjeros, hay dos: Isabela Santiago (actriz venezolana) y Martín Karpan (actor argentino). Ambos se han desenvuelto como actores en producciones colombianas.

SEGUIR LEYENDO: