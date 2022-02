La Liendra respondió a las burlas tras filtración de video íntimo: “No me cogieron del ángulo que era”

Foto: Instagram @la_liendraa

Desde que fue filtrado un video íntimo (de contenido sexual) de La Liendra y Dani Duke, entre todo lo que se ha dicho sobre el asunto también han destacado las críticas y burlas hacia el influencer paisa, específicamente por cuenta del tamaño de sus partes íntimas. Por ejemplo, si se habla de lo expresado por algunos de sus colegas, influencers como Yina Calderón comentaron: “… La Liendra todo chicanero en los videos que le medía yo no sé cuánto con yo no sé cuánto... tiene a la Dani Duke aguantando hambre, es lo que me deja sorprendida”

También vale recordar lo expresado por Epa Colombia: “No criticar a Dani Duke porque ella es una mujer emprendedora, y pues amor, todo mundo ha bajado al pozo, ¿por qué la tratas mal? ni que tú nunca lo hubieras hecho y La Liendra (hace un gesto con su dedo en señal de pequeño) ay amorcito, no la das nadita”.

Ahora, entre los usuarios también hay cualquier cantidad de mensajes enfocados en este tema desde la burla. Ante dicho panorama, La Liendra no se hizo el de los oídos sordos y puso el asunto sobre la mesa para, con un poco de humor, responder a estas reacciones. De este modo, desde sus Historias en Instagram habló al respecto de una manera concreta, pero sus palabras dan cuenta de que dichas críticas no lo afectan. “Ave María, los que me están diciendo que yo tengo el pipí pequeño… eso es porque no me cogieron del ángulo que era”, posteriormente, soltó una risa.

La Liendra responde con humor a las burlas que ha recibido tras filtración de video íntimo

¿Quiénes filtraron el video íntimo de Dani Duke y La Liendra?:

Es de recordar que dicho video se viralizó el lunes 21 de febrero y, un día después (martes 22 de febrero) Dani Duke publicó desde sus Historias en Instagram un comunicado de prensa en el que se informa de las personas que habrían sido las responsables de la filtración, por supuesto, también se anuncia de las medidas legales que tomará la influencer.

“La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, a través de su área especializada en derecho del entretenimiento, dirigida por el reconocido abogado David Daza, como abogados de la influencer colombiana Dani Duke hemos decidido presentar acciones legales de carácter penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el grupo denominado ‘Babados Killa’, quienes filtraron y difundieron masivamente… un video íntimo que fue sustraído de forma ilegal de sus archivos personales atentando contra su intimidad y afectando gravemente sus derechos”.

Comunicado de prensa de Dani Duke tras filtración de video íntimo con La Liendra. Foto: Historias en Instagram @daniduke

¿Cuándo inició la relación sentimental entre Dani Duke y La Liendra?:

Durante los últimos meses de 2020 los influencers fueron protagonistas por aquí y por allá de especulaciones sobre la posibilidad de que existiera un romance. Sin embargo, aunque en efecto había un interés, fue en enero de 2021 cuando decidieron ponerle el título de noviazgo a su historia sentimental. De hecho, en los inicios de este 2022 mientras la paisa hablaba de algunos aspectos de su noviazgo, mencionó que el 18 de enero habían cumplido un año de relación.

Entre el mundo de los influencers, esta pareja conformada por Dani Duke y Mauricio Gómez (nombre de pila del creador de contenido) lleva el sello de una de las más populares, incluso, constantemente figuran entre los medios de comunicación por cuenta de sus viajes juntos, las sorpresas que se dan mutuamente, las conversaciones que han tenido públicamente en torno a su noviazgo, entre múltiples temas.

SEGUIR LEYENDO: