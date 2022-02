Así reaccionaron los influencers ante la filtración del video íntimo de Dani Duke y La Liendra

Fotografia tomada de Instagram @daniduke

Frecuentemente Dani Duke y La Liendra figuran entre los medios de comunicación por múltiples temas: La manera en cómo llevan su noviazgo, sus viajes, sus lujos, su trabajo como creadores de contenido/influencers, en fin. Empero, desde este lunes 21 de febrero volvieron a sonar por aquí y por allá, pero por cuenta de un video íntimo que les filtraron: en las imágenes se les ve teniendo relaciones sexuales.

“Siempre he sido abierta con mi sexualidad y he compartido en varias ocasiones lo mucho que la disfruto, entonces no veo por qué les sorprende ver a una pareja en uno de sus momentos íntimos. No es una situación que yo hubiese querido, pero tampoco es algo que pueda cambiar. Violentaron mi intimidad y ya se están tomando acciones legales porque ningún ser humano es dueño de la intimidad de otro”, fue parte de lo redactado por Duke sobre el tema desde sus Historias en Instagram.

Respuesta de Dani Duke luego de lo sucedido con el vídeo íntimo con La Liendra

Por su parte, La Liendra también puso el tema sobre la mesa en sus respectivas redes sociales. Entonces, en un video comentó, entre otras cosas: “... Es un video que teníamos para nosotros dos, de nuestra intimidad... Una persona malintencionada… lo que hizo fue coger el celular de mi novia, sacar el video y filtrarlo en las redes sociales. No entiendo cuánto odio puede tener una persona encima... para hacer lo que hizo, pero es algo que ya sucedió y toca afrontarlo”.

La Liendra habló del video íntimo con Dani Duke que se filtró

Influencers opinan del video íntimo de La Liendra y Dani Duke:

Sin embargo, más allá de la propia pareja, otras figuras del mundo de las redes sociales también quisieron expresar su pensar y sentir en cuanto a la filtración de este video de contenido sexual, por ejemplo, Epa Colombia. La influencer y empresaria pidió no criticar a Dani Duke y explicó sus razones, empero, la bogotana no dejó por fuera hablar, desde su acostumbrado tono humorístico, de La Liendra.

Epa Colombia opina del video íntimo que se filtró de Dani Duke y La Liendra

Por su parte, a Yina Calderón también se le vio en defensa de Duke y, de igual manera, habló sin pelos en la lengua – como se dice coloquialmente – de La Liendra y sus partes íntimas. “Entre mujeres no nos podemos tirar, todas alguna vez en la vida nos hemos metido una cosa en la boca... eso no es un tabú, es una relación intima entre un hombre y una mujer. Ahí lo maluco es que se ponen a grabarse y uno ya no se puede grabar porque miren lo que pasa… La Liendra todo chicanero en los videos que le medía yo no sé cuánto con yo no sé cuánto... tiene a la Dani Duke aguantando hambre, es lo que me deja sorprendida”.

En cuanto a Nicolás Arrieta, el influencer ha dado cuenta de su posición crítica respecto a otros colegas. En este caso, por ejemplo, cuando se refirió a este video íntimo de La Liendra y Dni Duke habló de la palabra filtrar haciendo, a su vez, un gesto entre comillas.

Aída Victoria Merlano, como ha hecho con diferentes temas, dio una perspectiva más analítica del asunto. Ahora, en esta historia habló de que el valor de una mujer no se pierde por la filtración de un video íntimo.

“Decirle a la gente que no lo comparta o que no lo vea es imposible porque eso siempre va a despertar el morbo de las personas, pero lo que sí podemos hacer es frenar el agarrar la moral sexual de una mujer y humillarla en la forma cómo lo hacemos. La vida de una mujer no termina con un video intimo porque simplemente es una faceta que no anula a las otras… el video íntimo de una mujer no le anula ni lo inteligente, lo berra ni lo empresaria. Simplemente es una situación desafortunada que no cambia su valía como mujer”.

Un palco privado para el partido Atlético de Madrid vs Manchester United, el regalo que recibió La Liendra:

La Liendra puede recibir constantemente múltiples regalos de parte de su pareja, sus amigos, familiares o fanáticos. Sin embargo, todo aquello que sea de contenido deportivo y, más aún si está relacionado con Cristiano Ronaldo (futbolista portugués), será un excelente obsequio para el creador de contenido, esto en vista de su fanatismo por el fútbol y especialmente por CR7.

De hecho, el viernes 18 de febrero Mauricio Gómez (nombre de pila del influencer) dio cuenta del regalo o, mejor dicho, del regalazo que le hizo llegar Danibet (Daniel Martínez), influencer enfocado principalmente en las apuestas deportivas. ¿De qué se trató? Pues bien, de un palco privado para el partido Atlético de Madrid vs Manchester United, en España (Madrid). Evento que tiene por fecha fijada en el calendario para su realización el 23 de febrero, como parte de la Champions League.

De este modo, por estos días La Liendra y Dani Duke están en España.

