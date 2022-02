La futbolista Diana Celis, ex de Epa Colombia, fue operada de urgencia

Foto: Instagram @diana_celis5

En la mañana de este miércoles, 23 de febrero, la futbolista Diana Celis ingresó a la sala de cirugía de la Clínica Marly, donde fue operada de urgencia por una grave lesión que sufrió en su pierna derecha.

De acuerdo con la información emitida por el departamento médico del equipo femenino de Independiente Santa Fe, equipo con el cual renovó su contrato hace algunas semanas, la jugadora sufrió una ruptura completa de ligamento cruzado anterior.

En ese sentido, la joven a quien también se le recuerda por haber sido novia de Daneidy Barrera Rojas (Epa Colombia), se mostró preocupada y un poco nerviosa por la recuperación que llevará a cabo para volver a las canchas, pues le han advertido que es muy dura.

“Les cuento que hoy me van a hacer la cirugía de la rodilla y estoy un poco nerviosa porque es dura, me dicen que es muy dura la cirugía y la recuperación, entonces voy a tratar de tener la mentalidad, de hacer las cosas bien y de aguantar este dolor. Gracias a quienes me han escrito y acompañado en medio de este proceso tan difícil”, manifestó Diana Celis antes de ingresar al quirófano, por medio de su cuenta de Instagram

De igual manera, a través de esta plataforma compartió una fotografía en la cual luce todos los elementos de protección para la cirugía y posa con su brazo inclinado, como en señal de fortaleza.

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora vamos por mi, por mi recuperación, por mis sueños, por mi familia, por mis bebés perrunos y por todas las personas que están siempre apoyándome de corazón”, agregó la futbolista.

Así entonces, Diana Celis será baja durante aproximadamente 6 meses para el equipo profesional de Santa Fe, así como para el partido que la Selección Colombia femenina juega contra Argentina este mismo día, al cual había sido convocada antes de sufrir su lesión.

Imagen: captura de pantalla

¿Por qué terminó su relación con Epa Colombia?

Hace varias semanas los rumores de una ruptura entre ambas mujeres rondaba entre sus seguidores, pero fue hasta que la misma Daneidy Barrera decidió hablar que comenzó a esclarecerse toda la situación.

Según la polémica influenciadora y empresaria, debido a que no se sentía cómoda con su relación, optó por alejarse de la futbolista y rehacer su vida en solitario.

“Quise tomar una decisión para mi vida y espero que la respetes, yo decidí quedarme sola. No quiero engañarme, engañar a otras personas, quiero darme el tiempo de estar sola (...) No me vayas empezar a tratar mal, que se me subió la fama, que se me subió el dinero, que dejé personas que me ayudaron. Todo en la vida tiene un ciclo y un proceso, y los procesos se acaban. Yo decido tomarme el tiempo, seguir adelante con mi vida y ser feliz, espero que respetes mis decisiones”, aseveró Epa Colombia.

Sin embargo, Diana Celis salió al paso de estas declaraciones y sugirió que una infidelidad habría sido la razón por la cual todo terminó.

“Siempre la verdad sale a la luz… Ante todo soy leal a Dios y a mí. No había dicho nada porque todo el mundo se daba cuenta de lo que estaba pasando por ella misma, pero ya está bien, no me voy a hacer quedar mal a mí por siempre ella quedar bien... Dice que no es Karol Samantha y sí es ella con la que está saliendo. Quizás algún día se dé cuenta de a quién perdió… y ayer me entero que lo hace desde octubre”, mencionó la deportista bastante decepcionada.

Cabe mencionar que ambas se habían comprometido en meses pasados, pero ahora la boda se quedó solamente en planes. Además, todo indica que ahora libran una batalla por algunas propiedades adquiridas durante el tiempo que vivieron juntas.