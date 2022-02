Estudiantes tuvieron que recoger su refrigerio del piso en un colegio de Bogotá

Se reveló un vídeo a través de las redes sociales en el que se puede observar como a los alumnos tienen que recoger del piso el refrigerio escolar Foto: Captura del vídeo

En la localidad de la Candelaria, padres de familia del colegio La Concordia, radicaron una queja ante la Secretaría de Educación del Distrito, pues se reveló un vídeo a través de las redes sociales en el que se puede observar como a los alumnos tienen que recoger del piso el refrigerio escolar.

Adicional a esto, se registró que una profesora que coordina la entrega del refrigerio. La denuncia también fue interpuesta por un exconcejal de Bogotá, Juan Carlos Mahecha.

“Cómo es posible qué nuestra infancia consuma alimentos del piso. Esto sucedió en el colegio Distrital de la Concordia”, afirmó Mahecha.

El exconcejal denuncia a través de sus redes sociales Foto: Twitter @mahecharobayo

Por su parte el concejal Javier Ospina aseguró que: “reclamamos una pronta repuesta por parte de la Secretaría de Educación para saber qué está pasando no sólo en este colegio si no en los demás, si el Programa de Alimentación Escolar (PAE) está funcionando como debe ser”.

“Un menor que transportaba la canastilla con los refrigerios sufrió un accidente y los docentes de esa institución optaron por realizar la entrega en el piso. Es un hecho impresentable lo que hemos visto en el colegio ubicado en la localidad de Candelaria donde el edil ha denunciado este hecho indigno”, explicó Javier Ospina sobre el suceso en el colegio.

Cada estudiante por varios minutos, realizan la fila para que se les pueda ser entregado el refrigerio. Al llegar se tienen que agachar y sacarlo al parecer de una bolsa.

Un padre de familia, Juan Carlos Monsalve, denunció que “la señora puso a recibir los niños del piso, entonces, me parece inaudito como si ellos fueran animales, la docente se le dio la gana, sin mirar que estamos en pandemia, no se porque ella toma esa decisión, no debería ser así. Los estudiantes se sintieron muy mal porque primero los hacen cumplir con un protocolo de bioseguridad y vea lo que hacen, mi hija pues al ver esto decidió grabar, porque le pareció el colmo, esperamos una explicación por parte del colegio y de la Secretaría de Movilidad”.

De esta manera, el subsecretario de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación de Bogotá, Carlos Reverón, manifestó que “la entidad conoció el caso. Evidentemente pedimos explicaciones a la institución educativa por el comportamiento de esta servidora pública en relación con la recolección y entrega de los refrigerios a los estudiantes”.

“El protocolo que define la Secretaría es a través del manejo de canastillas y la entrega del respectivo en los salones. La Secretaría de Educación destina apoyo de persona para que acompañen a los profesores y coordinadores en el proceso de manejo de alimentación escolar al interior de las instituciones educativas”, indicó Carlos.

Reverón también afirmó que, “ya la Secretaría pidió las respectivas explicaciones al rector y el rector a su vez pidió las explicaciones del funcionario para entender cuáles son las razones y porque llevaron a que se presentara esta situación”.

“Necesitamos saber si fue un accidente o qué explicaciones se tienen sobre este caso. Este tema no se había presentado en estos años y ocurrió esta situación eventual. Por eso piden explicaciones a la servidora pública correspondiente”, concluyó Carlos.

Debido a esta denuncia, los padres buscaron a los directivos del colegio, sin recibir respuesta a sus reclamos.

El 17 de febrero se radicó la denuncia ante la Secretaría de Educación. Los padres de familia esperan pronta respuesta ante lo sucedido.

