Sin comprometerse, Gustavo Petro se refirió a la despenalización del aborto en Colombia: “De ellas es su triunfo”

Este lunes 21 de febrero, la Corte Constitucional tomó una decisión histórica frente a la despenalización del aborto en Colombia. El tribunal decidió que las mujeres podrán acceder a este procedimiento, de manera libre, siempre y cuando se lleve a cabo hasta la vigésima cuarta (24) semana de gestación. Posterior a este plazo entrarán a regir las tres causales establecidas previamente: (1) malformación del feto, (2) que la madre corra peligro o (3) que haya sido abusada.

La determinación ha provocado toda clase de reacciones en la opinión pública, y una de las personalidades que se prununció en las últimas horas fue Gustavo Petro, precandidato presidencial y líder del Pacto Histórico. A través de su cuenta en Twitter, el político aplaudió la decisión y resaltó la perseverancia de las mujeres para conseguir este objetivo.

“Felicito a las mujeres que libraron la lucha contra la criminalización del aborto que las criminalizaba y las mataba a ellas. De ellas es su triunfo. El empoderamiento de la mujer que surge de aquí, la educación sexual y las libertades son mejor camino para proteger la vida”, manifestó Petro en la mañana de este martes.

Aunque el pronunciamente del precandidato presidencial tardó en llegar, en meses anteriores había dejado clara su postura frente a este tema. “Aborto cero” fue el objetivo que planteó el también senador de la República, especificando que se debe trabajar en políticas que eviten que las mujeres tengan que recurrir a dicho procedimiento:

“Toda sociedad debe prevenir, con educación sexual y medidas tecnológicas para que no exista el aborto, a eso le llamo cero aborto. El aborto no es positivo ni hay que estimularlo, pero eso no implica criminalizar a las mujeres en ese camino, si usted criminaliza a la mujer no está logrando una sociedad de aborto cero”, sostuvo en entrevista con la Radio Nacional de Colombia en noviembre pasado.

Así mismo, en palabras entregadas a Semana, Petro cuestionó el proceder de la justicia en el país: “El aborto hoy es una realidad en Colombia. Hay decenas de miles de abortos. Miles de mujeres mueren clandestinamente en los abortos. Tenemos una justicia que procesa más mujeres por abortar, como criminales, que hombres por abusar sexualmente a las mujeres”.

En la misma línea está el precandidato del Pacto Histórico, Alfredo Saade, quien hace algunos meses reafirmó la postura de Petro, en entrevista con Blu Radio. “Nosotros creemos, y estamos de acuerdo, en que al país tenemos que llevarlo a aborto cero y para llevarlo a aborto cero tenemos que lograr la educación, lograr que la ley le permita a las mujeres hacer de su cuerpo lo que ellas creen pertinente hacer”.

Federico Gutiérrez, precandidato de la coalición Equipo por Colombia, no estuvo de acuerdo con la determinación del tribunal y anotó que el sistema de salud debería darle a las mujeres acompañamiento psicológico y salud mental: “No es un tema menor. Permitir abortar hasta las 24 semanas? Excesivo! Es un bebé de 6 meses plenamente formado!”, agregó el un tweet el candidato a la Presidencia por el Movimiento Creemos Colombia.

La despenalización del aborto en Colombia, hasta la semana 24 de gestación, representa el plazo más amplio de un país en Sudamérica para llevar a cabo este procedimiento. Hablando de otros casos, en Argentina el aborto es legal, y la interrupción voluntaria está permitida hasta la semana 14 de gestación. El Senado de dicho país aprobó la ley el 30 de diciembre de 2020 y, posteriormente, fue promulgada por el presidente, Alberto Ferándnez, en enero del siguiente año.

