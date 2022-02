“Genocida y totalitario”: Alejandro Ordoñez criticó la decisión de la Corte de despenalizar el aborto

Foto: Colprensa-Sergio Acero

Este lunes la Corte Constitucional decidió despenalizar el aborto totalmente las primeras 24 semanas de embarazo. Las voces a favor y en contra se han viralizado durante las últimas horas. Una de las personas que no están de acuerdo de la decisión es Alejandro Ordoñez, embajador de Colombia ante la OEA y el exprocurador, quien se ha caracterizado por su postura extremadamente conservadora.

“Un Estado que decide eliminar una porción de los seres humanos, desde el primer día o hasta la semana 24, se convierte en genocida y totalitario. Duele ver cómo la sociedad es sometida por la cultura de la muerte. Esto es un acto de violencia con apariencias de juridicidad”, expresó Ordoñez en su cuenta de Twitter.

El embajador de Colombia ante la OEA realizó una controversial descripción del aborto que levantó ampolla entre quienes son defensores de la teoría de avalar la interrupción del embarazo.

Ordoñez hace más de un año en un texto publicado por el diario El Tiempo, se refirió a esta decisión y escribió una polémica columna en la que hizo una descripción el aborto: “Puede tardar 5 minutos o varias horas. Todo depende del tamaño de la víctima. Tras dilatar el cuello del útero de la mujer y después de romper los huesos (que en otra historia habría llamado madre), el bebé es succionado y sus retos terminan quebrados y sangrantes en la potente máquina aspiradora. A veces es necesario cortarlo en pedazos con instrumental quirúrgico o quebrar su cráneo para lograr la extracción”.

En su escrito, el exprocurador además indicó que en algunos abortos es necesario que el feto sea “envenenado y decapitado” con lo que él llamó una “solución que le causa hemorragia cerebral, quemaduras y convulsiones”.

“Ignorante y soberbia”: las fuertes críticas de la exfiscal Viviane Morales a la Corte Constitucional

La exfiscal y exembajadora de Colombia en Francia, Viviane Morales, es una de las personas que se ha opuesto a esta decisión calificándola como “ignorante y soberbia”.

“Se tiene que ser muy soberbio para decidir sobre la vida de cientos de inocentes en contravía de lo que cree más del 60% de los colombianos. Y se tiene que ser muy ignorante para decidir en contravía de lo que dice la ciencia”, afirmó Morales, al considerar que no se tuvo en cuenta la evidencia científica ni el sentir de los colombianos.

La exembajadora indicó que la decisión es reprochable en términos éticos, “por cuanto permitir el aborto hasta la semana 24 es un homicidio. En países como Francia se han opuesto a aumentar de 12 a 14 semanas por las implicaciones científicas de practicar un aborto en esa etapa del embarazo”.

Además, Viviane Morales confirmó la posición del Colegio Nacional de Ginecólogos Obstetras Franceses , quienes indican que “para sacar la cabeza del feto en necesario destrozarla”, lo que no es solo peligroso, sino “chocante” para los médicos, “sin que se trate de ninguna reticencia o connotación religiosa o moral”.

“Que una sola voz haya inclinado la balanza para adoptar una decisión que trasciende a las fibras éticas más profundas de la sociedad”, consideró Morales por despenalizar el aborto, es reprochable en términos democráticos.

Posiciones religiosas

La del presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Luis José Rueda Aparicio, ha sido una de las que se ha conocido en la tarde de este lunes.

“La Constitución colombiana dice que la vida es el derecho fundamental de todos los ciudadanos y de ahí parten los demás derechos que son defendidos en Colombia y en todo el mundo. Ahora, más que nunca, somos sensibles a los derechos humanos”, indicó el representante de la Iglesia católica en el país.

Del mismo modo, precisó que, “la razón nos muestra que si defendemos la vida en las etapas más frágiles, desde el momento de la fecundación y en su etapa de gestación, como también en las etapas de enfermedad, nos llevará a ser coherentes para pedir que no se recluten niños, que no haya minas antipersonales, que no haya homicidios, masacres, guerra, que no haya violencia. Estamos llamados a respetar coherentemente la vida desde la gestación hasta la muerte natural”, agregó.

También indicó que para los creyentes ,”fuera de ser un derecho fundamental, es un don de Dios”, por lo que seguirán “anunciando, defendiendo y promoviendo la vida humana desde la gestación hasta la muerte natural”.

