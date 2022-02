“Cinco personas no pueden plantearle a una Nación algo tan atroz”: presidente Duque se refirió a la decisión de la Corte sobre el aborto

Presidente Duque aseguró que el gobierno de Cuba tiene gestos poco amistosos con Colombia.

El presidente de la República Iván Duque Márquez, evidencio su rechazo y descontento al histórico fallo de la que despenaliza el aborto hasta las 24 semanas de embarazo en el territorio nacional.

La Corte Constitucional resolvió el debate sobre la despenalización del aborto en Colombia: el tribunal decidió que las mujeres puedan acceder a este derecho en el país sin tener en cuenta sus razones. La única condición es que la embarazada se someta al proceso a más tardar en la semana 24 de gestación, después de este tiempo sí regirán las tres causales establecidas que tiene que ver con malformación del feto o que la madre corra peligro o haya sido abusada.

“La conducta de abortar prevista en el Código Penal solo será punible cuando se realice después de la vigésimo cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos fijados en la Sentencia C-355 de 2006″, aseveró la Corte el lunes 21 de febrero.

Mientras sectores como los sociales y feministas celebran esta decisión ya tomada en países latinos como por ejemplo Argentina, el mandatario cuestionó que la Corte haya tomado esa decisión que le debería implicar participación a muchos más colombianos: “Aquí se trata de un fallo pero la gran discusión es si las decisiones que tienen que ver con el orden de una sociedad pueden ser decididas por cinco personas”, comentó Duque en una entrevista realizada al medio radial La FM.

Pero también comentó, sin ninguna opinión científica sino bajo impresiones personales, que la despenalización del aborto podría convertirse en un método anticonceptivo: “Siempre he sido una persona provida y creo que la vida comienza desde la concepción y fui respetuoso de las tres causales. Pero este fallo no solamente altera este principio sino que me parece delicado que, en el alcance que se está poniendo en la mesa, estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva, recurrente y regular”.

Por su parte la canciller y vicepresidenta Martha Lucía Ramírez indicó que ‘no esta de acuerdo en disponer del derecho a la vida humana’, que ha conocido caso de bebes prematuros que nacen desde los seis meses y transcurren su vida con normalidad. “Siempre defenderé a las mujeres pero también el derecho a la vida de las criaturas”, comentó la canciller.

Referente al derecho de la madre no fueron tan enfáticos las figuras del gobierno Nacional, mientras que organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas resaltan el avance realizado por la Corte, pero también indican que el siguiente paso es pasar el ámbito a una política de salud pública y no de criminalización como sucede en el ámbito penal.

“Seguiremos insistiendo hasta que deje de usarse este delito que es injusto, ineficaz y contraproducente. Los plazos sin duda reconocen en cierta medida la autonomía de las mujeres hasta una cierta etapa del embarazo, pero no se sustentan en razones científicas y niegan la capacidad de las mujeres para decidir como sujetos morales plenos”, sostuvo Ana Cristina González Vélez, pionera del movimiento Causa Justa y cofundadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

Una opinión profesional encontrada en un artículo científico menciona un aspecto curioso que desempeña el aborto en la maternidad, una perspectiva por parte de un profesional de la salud algo distanciada de la expresada por Duque y Ramírez.

“El aborto forma parte de la medicina reproductiva y no puede ni debe ser su antítesis. El aborto es necesario y no es un mal sino un bien social. Aborto y maternidad van de la mano. La libertad de ser madre implica la libertad de no serlo”. Mario Sebastiani Médico del Hospital Italiano de Buenos Aires.

