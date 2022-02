Imitadora de Jennifer López en ‘Yo me llamo’ denunció que empresario le pidió favores sexuales antes de entrar al programa

Tomada de Canal Caracol en vivo

Una de las concursantes de ‘Yo me llamo’ que no solo destacó por su talento, sino también por su belleza, fue la imitadora de Jennifer López. La participante, a pesar de conquistar a los jurados con su gran performance de la artista norteamericana, no consiguió los réditos suficientes para continuar en competencia; sin embargo, llegó tan lejos como los dobles de Bad Bunny o Elvis Presley.

Luego de su salida ‘JLo’ sigue cosechando frutos en su carrera artística; sin embargo, no todo ha sido alegría para ella. También ha pasado por momentos difíciles y hasta avergonzantes y así lo hizo saber en diálogo con el programa ‘La red’, donde narró una situación de acoso que muy pocos conocían.

En principio, la imitadora contó que tuvo un amigo empresario (y del cual se desconoce su nombre, pues no lo reveló) de artistas, y este siempre le decía que creía en su talento como artista urbana; al mismo tiempo, le hablaba de una mujer que gestionaba conciertos con artistas urbanos de renombre, de manera que ella siempre quedó con ganas de conocerla y contemplar la posibilidad de catapultar su carrera como cantante.

Un día, ese mismo empresario la llamó y dijo que finalmente ella podría conocer a la mujer de la que tanto le había hablado, y en la reunión, aquella persona le dijo a ‘JLo’ que veía en ella mucho potencial, no solo en su voz, sino para dominar el escenario con los bailes que realizaba. Vale mencionar que ella, previo a aquel encuentro, había visto varios videos de la cantante, motivo por el cual se interesó en conocerla.

Aquella mujer le dijo a la reguetonera que la iba a ayudar, pero que necesitaba una inversión de 500 millones de pesos colombianos, dinero que el empresario en cuestión quiso donar. “Ella mientras me mostraba el plan de trabajo, yo decía ‘¿de dónde voy a sacar esa plata?’ Porque yo soy de una familia normal (...) yo no tenía la millonada”, expresó la cantante en el programa de entretenimiento.

Acto seguido, relató que luego de finalizada la reunión, su amigo le propuso ir a su casa: ambos se subieron a su camioneta, y en medio del recorrido, él dirigió su mano hacia la pierna de la imitadora. Después, le dijo: “Yo me voy a portar bien contigo y tú te vas a portar bien conmigo, no te preocupes por ese dinero que tú sabes que yo lo tengo. Tu novio no se va a enterar de nada, todo va a pasar acá entre nosotros”.

En ese sentido, él también le propuso ser su acompañante en viajes de negocios a cambio de estabilidad económica. Ante esto, la cantante reiteró también que el tipo en cuestión no le agrada físicamente; además, ambos son amigos desde hace muchos años. Luego de aquel momento incómodo, ella rechazó su oferta y él le dijo que en consecuencia le quitaría contactos y eventos que la harían crecer como artista.

También denunció que la persecución ha ido más allá, pues en ocasiones, este le envía mensajes privados a sus redes sociales y deja comentarios en sus fotos. Ante esta situación, los presentadores del programa insistieron en que ella diera el nombre del empresario, pero ella se negó.

“No quiero porque él también es una persona que le da trabajo a varios amigos míos”, justificó Angie Lorena, nombre de pila de la artista. Finalmente, la entrevista continuó hablando de su éxito en ‘Yo me llamo’.

