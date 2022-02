Por presuntas irregularidades en el Metro, Hollman Morris denunció a Claudia López y Enrique Peñalosa

Claudia López, Hollman Morris y Enrique Peñalosa. Archivo particular

En las últimas horas, en Bogotá, el candidato al Senado de Fuerza Ciudadana, Hollman Morris, anunció que interpuso ante la Fiscalía una denuncia contra la alcaldesa Claudia López y el exalcalde Enrique Peñalosa por presuntas irregularidades en la contratación del Metro Elevado de la ciudad. En la denuncia también se menciona al exgerente Andrés Escobar, y el gerente actual de la Empresa Metro, José Leonidas Narváez.

En la mañana del viernes 18 de febrero Morris se presentó ante el búnker de la Fiscalía señalando que esta denuncia surge de los hallazgos de la auditoria 103 de la Contraloría de Bogotá de diciembre 2021 que configuran el delito de celebración indebida de contratos. Cabe recordar que el megaproyecto del Metro de Bogotá fue adjudicado en 2019, por el entonces alcalde Enrique Peñalosa y, en la actualidad, avanza su construcción en la Alcaldía de Claudia López.

Según detalló el periodista y exconcejal, dentro de lo que encontró la contraloría de Bogotá se cuestiona una comisión de éxito ilegal de $6 mil millones de pesos que fue entregada a los estructuradores financieros y legales de la licitación, esto sin estar contemplado por la ley. Esa millonaria cifra se entregó a los consorcios Garrigues y KPMG, los cuales no contaban con sustento ni estudios previos a la contratación de la obra, por lo que no se podría justificar su contratación.

“Fueron $6 mil millones de los impuestos de los colombianos que fueron feriados por la Empresa Metro de Bogotá. La alcaldesa Claudia López les debe una explicación a los bogotanos”, expresó Morris.

Denuncio penalmente ante la @FiscaliaCol al candidato @EnriquePenalosa y la alcaldesa @ClaudiaLopez por irregularidades del Metro elevado evidenciadas en auditoria de la @ContraloriaBta https://t.co/ZIuQW5awco — Hollman Morris #5 FUERZA CIUDADANA (@HOLLMANMORRIS) February 18, 2022

Hollman Morris agregó que se contrato una gerencia especializada para el proyecto primera línea del metro elevado, y su gerente técnico fue seleccionado y trabajó 17 meses sin contar con el permiso para trabajar en el país.

Por otro lado, el informe de la Contraloría también señala que el contrato de concesión se habría firmado violando, aparentemente, el régimen de contratación pública y principios constitucionales porque no se publicaron los estudios y diseños en el Secop, sistema de compras públicas, y además no se habría publicado la matriz de riesgo.

Además, Hollman Morris hizo una invitación al precandidato presidencial Rodolfo Hernández, señalando que si es cierto que está comprometido con la lucha contra la corrupción, entonces coadyuve la denuncia penal.

La polémica por el Metro Elevado en Bogotá ha estado vigente desde hace varios años y, en varias ocasiones, el concejal de la ciudad denunció públicamente que este no contaba con los estudios avanzados y varias irregularidades en su contratación. “Hoy no existen obras, no ha arrancado el proyecto de Metro Elevado, eso es mentira. No han terminado los estudios, y obras de infraestructura sin estudios son corrupción”, insistió Morris tras radicar la demanda.

Morris ha apoyado y defendido el proyecto del metro subterráneo propuesto en la Alcaldía de Gustavo Petro, señalando que en su administración se realizaron estudios de detalle que fueron descartados por Peñalosa. A pesar de que las compras de predios y demoliciones ya están en proceso, así como la construcción del patio taller en Bosa, Morris insiste en que los estudios del metro subterráneo están más avanzados que el elevado.

“Enrique Peñalosa debería estar en la cárcel. Sin argumentos técnicos votó (sic) a la basura: $140mil millones de estudios del metro subterráneo. 8 años de estudios.️ 7 años y el metro elevado que usted impuso, ni más rápido ni más barato. Total impunidad y cinismo el suyo”, escribió en Twitter en días pasados el exconcejal y excandidato a la Alcaldía.

Aunque la respuesta del ahora precandidato presidencial se enfocó en corregir un error ortográfico de Morris. “Personaje típico del equipo Petro: solo habla, no es riguroso, no estudia, no entiende y por supuesto no hace. Como no lee, no sabe ortografía: ese “botar” de botar a la basura es con “b”, no con “v” de votar en elecciones. Lo cierto es que Petro habló, y nosotros CONTRATAMOS el Metro”, escribió Peñalosa.

Sin embargo, en el año 2019, la Contraloría Distrital señaló que los estudios que adelantó la administración Petro estaban más avanzados que los del Metro Elevado de Peñalosa, y se presentó un presunto detrimento patrimonial de 1.400 millones de pesos en los dineros públicos de la ciudad, al desechar esos estudios.

