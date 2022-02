Everton dio a conocer el parte médico de Yerry Mina, ausente este fin de semana por lesión

Yerry Mina jugó su más reciente partido con Everton FC el pasado 8 de febrero cuando se lesionó al minuto 35 del juego contra Newcastle United, en condición de visitante por la fecha 24 de la English Premier League 2021/22.

El futbolista de 27 años oriundo de Guachené, Cauca, sufrió una ruptura muscular del muslo, que le impidió estar convocado por el entrenador Frank Lampard el 12 de febrero contra Leeds United en casa y que lo privará también de jugar mañana, sábado 19 de febrero contra Southampton FC en el St. Marys Stadium.

En ese sentido, durante la más reciente rueda de prensa el técnico Lampard entregó una buena noticia para el ídolo de la selección Colombia en la Copa del Mundo de Rusia 2018. De acuerdo con Frankie, Mina no necesita cirugía y en el club blue de Liverpool confían en que la situación siga así hasta el final de la actual campaña.

Al parecer, una seguidilla de lesiones pequeñas provocó el desarrollo de una dolencia mayor contra Newcastle. Estas fueron las palabras de Frank Lampard al respecto en conferencia de prensa previa al duelo contra el Soton:

Yerry está trabajando con nuestro equipo médico para tratar de dar algunos pasos tempranos y asegurarse de que se recupere, porque sé que ha tenido lesiones repetitivas. No será una cirugía, pero será mucho trabajo detrás de escena. Obviamente, también es una lesión bastante larga, por lo que Yerry necesitará algo de tiempo mental para tomar un respiro de vez en cuando

En lo corrido de 2021 el defensa colombiano sufrió seis lesiones y esta acumulación de problemas físicos y musculares podrían hacer que el futbolista no juegue más en lo que resta de la temporada. A continuación el parte médico oficial del club Toffee sobre la lesión del exdefensor de FC Barcelona:

Yerry Mina sufrió una lesión de alto grado en el tendón del cuádriceps de su pierna derecha. Esto le va a tomar, en principio, unas 8 semanas de recuperación. Sin embargo, es tan delicada su situación que podría extenderse mucho más tiempo lo que dejaría al jugador fuera de lo que resta de temporada

Frank Lampard confirmó que el colombiano no requerirá cirugía para reparar una lesión de alto grado en el tendón del cuádriceps. El caucano podría volver a jugar a mediados de abril o en la primera semana de mayo. Si no logra ponerse a plenitud para competir, entonces no habrá tiempo para que juegue los últimos partidos del calendario de la Premier League ni la FA Cup 2021/22, en la que enfrentarán a Boreham Wood el 3 de marzo (por la ronda 5).

Yerry, por su parte, ha jugado diez partidos con los que ha sumado 649 minutos en las diferentes competiciones disputadas con la camiseta de los Toffees.

También está latente la posibilidad de que la directiva del equipo en propiedad del empresario iraní/inglés Farhad Moshiri decida ceder a Mina a Flamengo en Brasil tan pronto termine esta temporada a la que le restan 13 partidos de English Premier League.

Everton piensa en recomponer su temporada de Premier League y alejarse de las posiciones de descenso en los siguientes dos duelos como visitante contra Southampton (19 de febrero) y como local contra Manchester City (26 de febrero).

SEGUIR LEYENDO: