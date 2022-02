Así luce el cuerpo de Liceth Córdoba a pocos meses de haber dado a luz

Tomada de Instagram @licethcordobar

El pasado 13 de diciembre Lowe León y su esposa, Liceth Cordoba, compartieron la noticia del nacimiento de su hijo, sin embargo, no fue sino a mediados de enero que el artista comunicó en sus redes sociales una imagen con el rostro del bebé.

Sin embargo, la abogada no había compartido las imágenes de cómo lucía su cuerpo después de haber dado vida a su hijo, y este lunes 14 de febrero Córdoba difundió a través de sus ‘InstaStories’ una imagen en la que dejó ver que, aunque su cuerpo cambió, está en proceso de recuperar su esbelta figura.

En la imagen se ve a la abogada luciendo un conjunto de dos piezas para el gimnasio en color mostaza, allí, con unos kilos de más en su cintura, se puede observar que el proceso va lento y a su ritmo, trabaja cada día para moldear nuevamente su figura.

Además, algo llamó la atención de sus seguidores y fue el emotivo mensaje que compartió junto a la imagen:

“Mi cuerpo no está igual, estoy y estaré mejor que nunca después de dar vida. 8,2 semanas de posparto y amando el proceso”, escribió Liceth en sus ‘InstaStories’.

Aquí la foto que compartió la abogada en sus redes sociales :

Tomada de Instagram @chismes.hoycol

La postal, replicada por el portal de entretenimiento ‘Chismes Hoy Col’, cuenta con más de 370 ‘me gusta’ por parte de usuarios de redes sociales, quienes además han expresado su opinión respecto a la fotografía. Además, acompañó con una imagen de su bebé, a quien te tapó el rostro para evitar comentarios respecto a su apariencia, sin embargo, algunos aseguran que esto se debe al parecido con Adhara, hija de Andrea Valdiri.

“Luce bonita, como otras mujeres, dejen de estar dando pie a opinar sobre el cuerpo de otras mujeres”, “Le tapan la carita al bebé porque saben que tiene un parecido con Adharita”, “Se ve muy bien, un cuerpo que no es extravagante para nada”, “Para no tener operaciones, se ve bellísima”, “Ella me cae bien y su esposo también”, “Será que el bebé es igualito a la hermosura de Adharita”, entre otros.

El pasado 8 de septiembre la abogada habló con el programa de chismes ‘Lo Sé Todo’ sobre su relación con Lowe León y el apoyo que ella le ha brindado con su carrera musical, así como el hecho de los comentarios que recibe en las redes sociales por la unión que profesaron como pareja en medio del escándalo de la paternidad de Adhara, hija de Andrea Valdiri.

“Nunca me pongo a responder cosas feas o negativas, nunca, igual a partir de hoy que se abren puertas de éxito para mi esposo y para nuestra familia, lo único que queremos es tranquilidad, paz, armonía y les deseo paz en los corazones envenenados”, relató Córdoba.

“El diablo se ve como tú”, opinión sobre Andrea Valdiri

El pasado noviembre se presentó un fuerte altercado en redes sociales en el que los protagonistas fueron Andrea Valdiri y Lowe León, quien le reclamaba a la barranquillera el haberlo aislado del proceso para poder realizarle la prueba de paternidad a su hija, Adhara, y poder reconocerla cómo su hija.

Luego de este enfrentamiento, Liceth Córdoba, esposa de León, compartió un mensaje dirigido a Andrea Valdiri, en que le decía:

“Me eduqué para tantas cosas, entre ellas construir un hogar, concepto que no conoces porque no respetas ni consideras a tu propia hija. La niña siempre tendrá su lugar en nuestro hogar. El diablo está suelto y se ve como tú”, puntualizó en un mensaje escrito en sus historias.

