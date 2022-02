“Me dio mucha tristeza y me sentí traicionado”, conductor de InDriver tras ser engañado por concejal del Centro Democrático

Jaime Gutiérrez, conductor de InDriver, habló de lo sucedido con el Concejal de Manízales. Foto: Tomada de video.

El pasado 26 de enero del 202, es un día que Carlos Jaime Gutiérrez no olvidará. Aquella mañana, abrió la aplicación InDriver para trabajar a través de la plataforma en la ciudad de Manizales. El primer viaje que le salió fue el del concejal del Centro Democrático, Julián Osorio, que tras pedirle que lo llevara a su destino, lo entregó a las autoridades y luego se mofó, junto a unos taxistas, de la inmovilización del vehículo.

En entrevista con ‘Minuto 30′, Carlos Jaime Gutiérrez se refirió a lo sucedido esa mañana en donde le inmovilizaron su vehículo tras haber sido engañado por el concejal de Manizales. Afirmó que se sintió humillado por lo que había pasado, pero agradeció a todas las personas que se solidarizaron con su situación.

“La tristeza que me embargó cuando me quitaron el carrito de mi hija, me dio mucha tristeza, me sentí impotente, me sentí traicionado”, aseguró el conductor del InDriver a ‘Minuto 30′, que relató lo que sucedió esa mañana del pasado 26 de enero cuando fue engañado por el concejal.

“Faltaban cuatro cuadras para llegar cuando él llegó hizo una llamada y dijo que en 5 minutos estábamos en la puerta principal yo no vi a nadie cuando llegué, no habían policías, cuando me parqueé y lo volteé a mirar como para que me pagara la carrera ya había un Policía uno aquí, uno allá y uno allá, me dijeron: documentos del vehículo (...) entonces como él me dijo que él trabajaba con la Policía, le dije señor será que usted me puede hacer un favor y me puede ayudar ”, aseguró.

Fue en ese momento cuando el concejal le dijo que él estaba trabajando con una aplicación ilegal y entregó la información a la policía para que le inmovilizaran el vehículo y le pusieran una multa. Pese a lo sucedido, Carlos Gutiérrez aseguró que está muy agradecido con él y afirmó que espera que pueda salir del impase que él mismo generó.

“Estoy muy agradecido con él y le pido a Dios que lo bendiga y lo ayude a salir de este impase, de este mismo enredo en el que él mismo se metió y ojalá pueda salir bien. Yo salí muy bien librado. Gracias a Dios, si él pensaba algo en contra de la aplicación o de los que prestamos ese servicio, que no es ilegal, pues le salió el ‘tiro por la culata’ y yo le doy gracias a Dios por lo que está pasando”, afirmó.

Qué fue lo que sucedió con el conductor de InDriver

Julián Osorio, que grabó todo lo sucedido con su celular, habría tendido la trampa al conductor de la aplicación para que las autoridades tomaran acción luego de comprobar que se encontraba realizando un servicio de transporte a través de una plataforma que aún no es regulada en el país. Cuando el conductor se percató de la presencia de los policías, le pidió ayuda al concejal que le contestó:

“Sí claro, yo le colaboro diciéndole que usted viene prestándome un servicio de InDriver, y que usted está prestando un servicio ilegal. Esa es la colaboración que yo le puedo hacer, que eso no está permitido en Colombia y mucho menos en Manizales. Acá se respeta esta ciudad, mi amigo”, afirmó el concejal.

Luego de lo sucedido, Carlos Jaime Gutiérrez, fue multado y su vehículo fue inmovilizado, por lo que tomó la decisión de grabar un video en donde pidió ayuda a las personas y relató lo que había sucedido. “Por necesidad abrí la aplicación porque no tenía plata ni para la comida ni para el hotel (...) y pues desafortunadamente el primer servicio que hice fue el del concejal”.

Esta petición fue escuchada por muchas personas que se solidarizaron con Carlos Gutiérrez y decidieron colaborarle para poder pagar la multa y el valor de la inmovilización, que de acuerdo a lo dicho por él mismo, era de 800.000 mil pesos. Sin embargo, el conductor de InDriver logró recolectar 64 millones de pesos y ya recuperó su automóvil.

Por otra parte, el concejal de Manizales, que fue taxista por más de una década, tuvo que cerrar sus redes sociales debido al gran número de críticas de las personas que reprocharon su conducta con Carlos Jaime Gutiérrez y tuvo que disculparse por lo sucedido. “Le pedimos excusas públicas a don Carlos por haberlo vuelto viral en las redes sociales, pero nosotros no podemos escudarnos en que lo legal se tenga que esconder en lo ilegal”, aseguró en su momento.

