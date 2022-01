Conductor de InDriver ha recogido más de 40 millones pesos para pagar multa al ser denunciado por un concejal

Concejal de Manizales Julián Osorio y conductor de InDriver

El conductor de la aplicación de movilidad InDriver, Carlos Jaime Gutiérrez Ibáñez, ha recibido alrededor de 44 millones de pesos tras haber sido denunciado por el concejal del Centro Democrático, Julián Osorio. Los hechos se conocieron gracias a un video publicado por el mismo funcionario, el cual se volvió viral y provocó una reacción de apoyo frente al conductor.

El pasado 26 de enero Carlos Gutiérrez abrió la aplicación de InDriver para trabajar a través de la plataforma en la ciudad de Manizales. En el primer viaje que realizó, el pasajero resultó ser el concejal Julián Osorio, quien lo entregó a las autoridades para mofarse con los taxistas de la inmovilización del vehículo.

El mismo concejal manizaleño grabó la acción con su celular. Él solicitó el servicio, aparentemente con el objetivo de tenderle una trampa al conductor y habría establecido una ruta por un puesto de control de la Policía.

Cuando el vehículo llegó a ese lugar, Gutiérrez le pidió ayuda para que las autoridades no descubrieran que el servicio de transporte se prestaba a través de esa plataforma que no se encuentra regulada. “¿Usted me puede colaborar ahí?”, le preguntó el conductor a su pasajero tras ser detenido por los policías de tránsito, según se ve en el video que grabó el concejal. Osorio, mientras tanto, filmaba y esperaba que llegara la uniformada a la ventana del vehículo.

El concejal le contestó: “Sí claro, yo le colaboro diciéndole que usted viene prestándome un servicio de InDriver, y que usted está prestando un servicio ilegal. Esa es la colaboración que yo le puedo hacer, que eso no está permitido en Colombia y mucho menos en Manizales. Acá se respeta esta ciudad, mi amigo”. Finalmente, Osorio descendió del vehículo tras delatar al conductor, quien fue multado y el carro inmovilizado por las autoridades.

Ante los hechos, Carlos Gutiérrez grabó un video contando su caso. “Por necesidad abrí la aplicación porque no tenía plata ni para la comida ni para el hotel (...) y pues desafortunadamente el primer servicio que hice fue el del concejal”, comentó el conductor. A su vez, pidió ayuda para pagar la multa de 800.000 pesos y así poder retirar su carro, el cual aseguró es el sustento de su familia. “Para las personas que se quieran solidar conmigo, cualquier cosa que tenga en su corazón es una gran ayuda para mí”, agregó.

Los colombianos han estado aportando en una vaki llamada “Todo por Don Carlos el conductor de Manizales”. Hasta el momento ha recolectado 44′060.906 pesos.

Los colombianos se han solidarizado con el adulto mayor para recuperar el vehículo decomisado por las autoridades

Las disculpas del concejal

Julián Osorio defendió la denuncia que realizó señalando que cumplía con su deber ciudadano. “En ningún momento fue nuestra intención que todo saliera de la manera en que se está dando. Ha sido muy incómodo que la gente sea tan pasional y nos estén amenazando hasta de muerte, pero nosotros seguiremos con la frente en alto”, aseguró el concejal.

A su vez, le pidió disculpas al conductor de la aplicación al haberlo hecho viral en las redes sociales, debido a que esa no era su intención. “Le pedimos excusas públicas a don Carlos por haberlo vuelto viral en las redes sociales, pero nosotros no podemos escudarnos en que lo legal se tenga que esconder en lo ilegal”, añadió.

Cabe recordar que Osorio fue candidato al concejo por el partido Conservador, pero no fue elegido sino hasta 2019 con el aval del Centro Democrático. Antes de llegar a la política fue taxista por más de una década y los intereses del gremio han sido parte de su agenda en el cabildo municipal.

