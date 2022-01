Envían a la cárcel a conductor de aplicación por abuso sexual a una pasajera

Imagen de referencia. A la cárcel presunto cabecilla del GAO Los Caparros por homicidio de una mujer en Tarazá (Antioquia). Pexels.

Este 30 de enero, La Fiscalía General de la Nación informó en un comunicado de prensa que logró la captura de Nelson Javier Villamil Jiménez, un conductor de una aplicación de movilidad acusado de abusar sexualmente de una mujer de 19 años en Bogotá. La captura se dio gracias a la investigación que adelantó la entidad bajo la coordinación de una fiscal del Grupo Élite de Delitos Sexuales, GEDES de Bogotá, con apoyo de la Policía Judicial Sijín.

Los hechos por los que se realizó la captura se presentaron el pasado 15 de diciembre de 2020. El ente investigador asegura que la víctima solicitó el servicio de movilidad por medio de una aplicación y, de acuerdo con el material probatorio recaudado, “al llegar el vehículo, el conductor se habría percatado que la pasajera se encontraba en estado de embriaguez y habría aprovechado la situación”, explicó la entidad.

Villamil habría llevado a la mujer a un sitio despoblado en el norte de Bogotá para “accederla carnalmente dentro del automóvil”, informó la Fiscalía en un comunicado de prensa. La joven logró escapar del vehículo y fue auxiliada por la comunidad, mientras que el presunto agresor huyó del lugar.

El pasado 26 de enero funcionarios de la Sijín efectuaron la captura del acusado, quien todavía trabajaba como conductor de la aplicación de transporte. Después de las audiencias preliminares, la Fiscalía afirmó que, a Villamil se le acusa del delito de acceso carnal o acto sexual con persona incapaz de resistir en circunstancia de mayor punibilidad, cargos que fueron aceptados por el procesado.

La entidad también solicitó la medida de aseguramiento en centro carcelario debido a los cargos que afronta el acusado. Un juez con función de control de garantías de Bogotá impuso la medida.

Concejal del Centro Democrático denunció a conductor de InDriver después de pedir el servicio

Carlos Jaime Gutiérrez Ibáñez abrió la aplicación de InDriver el pasado miércoles para trabajar a través de la plataforma en la ciudad de Manizales; sin embargo, el primer pasajero resultó ser el concejal Julián Osorio, quien lo entregó a las autoridades para mofarse con los taxistas de la inmovilización del vehículo.

El mismo concejal manizaleño grabó la acción con su celular. Él solicitó el servicio, aparentemente con el objetivo de tenderle una trampa al conductor y habría establecido una ruta por un puesto de control de la Policía.

Cuando el vehículo llegó a ese lugar, Gutiérrez le pidió ayuda para que las autoridades no descubrieran que el servicio de transporte se prestaba a través de esa plataforma que no se encuentra regulada. “¿Usted me puede colaborar ahí?”, le preguntó el conductor a su pasajero tras ser detenido por los policías de tránsito, según se ve en el video que grabó el concejal. Osorio, mientras tanto, filmaba y esperaba que llegara la uniformada a la ventana del vehículo.

Algunos conductores de esta plataforma, al ser detenidos en el momento de llevar pasajeros, tratan de engañar a las autoridades para evitar las multas e inmovilizaciones de los vehículos, debido a que las plataformas no están reguladas y prestar servicios de transporte con esas aplicaciones es sancionado por la normatividad vigente.

Cuando la uniformada llegó, el concejal le contestó: “Sí claro, yo le colaboro diciéndole que usted viene prestándome un servicio de InDriver, y que usted está prestando un servicio ilegal. Esa es la colaboración que yo le puedo hacer, que eso no está permitido en Colombia y mucho menos en Manizales. Acá se respeta esta ciudad, mi amigo”.

El concejal descendió del vehículo tras delatar al conductor, quien fue multado y el carro inmovilizado por las autoridades. El hecho ha despertado indignación en redes sociales, por quienes consideran una falta ética del concejal y se solidarizan con los conductores que, por necesidades económicas y falta de regulación, se ven volcados a trabajar de manera informal en un contexto conflictivo y riesgoso.

