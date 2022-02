“Reinaldo Rueda teme que le pase lo mismo que le hicieron los jugadores a Queiroz” Carlos Antonio Vélez

Foto de archivo. El entrenador de la selección colombiana de fútbol, Reinaldo Rueda, en el partido contra Perú por el tercer lugar de la Copa América en el Estadio Mane Garrincha de Brasilia, Brasil, 9 de julio, 2021. REUTERS/Henry Romero

La actualidad de la selección Colombia genera la creación constante de rumores respecto al futuro del equipo, figuran salidas, llegadas, peleas, cambios de sede e incluso, distintas opiniones de familiares de los jugadores, empero, todo termina convirtiéndose en humo para los aficionados y la misma prensa. Entretanto, el periodista Carlos Antonio Vélez, continúa con su inefable molestia respecto al equipo y afirmó que todo apuntaría a que Reinaldo Rueda teme que su futuro sea el mismo que el de Carlos Queiroz.

En el segmento Palabras Mayores de Antena 2, el periodista aseguró que dentro de la selección hay ciertos jugadores que estás tras un mismo objetivo, que sería la salida la llegada de un nuevo técnico, refiriéndose a estos como “aves de carroña”, Vélez aseguró: “¿Se dan cuenta cómo se van armando unas películas?, peliculotas, sensacionales, grosas, al respecto de todo esto para qué para tirar más estiércol, porque las aves de rapiña están dando vueltas y vueltas, y como las aves de rapiña se alimentan de carroña, lo que necesitan es carroña. En el fondo lo que quieren es otro técnico, el tercero y la culpa es la tiene usted de Reinaldo, la tiene usted, porque usted les entregó a algunos jugadores la selección, porque de pronto temió que le hicieran lo que le hicieron a Queiroz”.

Asimismo, aseguro que dentro del equipo había jugadores que el técnico no quería llamar, pero termino accediendo a ellos, además que ahora cuentas con privilegios que habían perdido. El comunicador aseveró: “si usted no los quería llamar para que lo llamó, si usted hace un trabajo de Copa América sin ellos y fue tercero, ¿para qué lo llamó?, si usted sabe que eso es meterle más peso a la embarcación y la embarcación con tanto peso se hunde, sabe que le hablo, usted sabe esos que antiguamente tenían privilegios y se la jugaban por el técnico, esos mismos querían hacer eso con Queiroz y Queiroz les hizo pistola, les quitó a toda la familia que la tenían metida en los hoteles, ahora volvieron los familiares, las legiones de familias a los hoteles, aquí hay un montón de cosas que usted sabe que toleró y permitió, porque el ambiente muchas veces se lo exige, porque los mismos dirigentes apañan esa sinvergüenzada y porque hay una cantidad de periodismo laxo que son odaliscas de los jugadores”.

A su vez el periodista criticó la postura de varios jugadores desde la selección, pues afirma que ya tuvieron la oportunidad de reafirmar su camino y mostrar su buen fútbol enmendando los errores del pasado, pues tras la salida de Queiroz todo apuntaba a ser mejor, sin embargo, querían hacer lo mismo con un tercer técnico, pues el fútbol demostrado en el proceso de Rueda parece no subsanar la mala racha que traen.

Respecto a la presunta pelea entre James Rodríguez y Radamel Falcao, Vélez sostuvo: “yo no descarto que hayan peleado, hoy aparecieron de pipí cogido, hoy me mandaron la fotografía del cumpleaños de Falcao y el otro le dice te amo, te quiero, te añoro, vamos a seguir la pelea”, el periodista recalcó que estas situaciones pueden pasar en cualquier equipo, pues no es algo exclusivo de la selección.

Respecto a la posibilidad de llegar Ricardo Gareca al equipo, el periodista garantizó que él conoce muy bien este cuerpo técnico, puesto que incluso comparte café con ellos, y señaló que le parece imprudente que hayan comprometido al técnico argentino teniendo en cuenta el momento que está viviendo con Perú, previo la clasificación al mundial de Qatar 2022. Por lo tanto, descartó la situación y considera que no es correcto que el estratega se vea inmiscuido en los problemas de la selección.

