Rafaella, hija de Marbelle, es denunciada por un supuesto ataque físico

A través de las redes sociales, Rafaella Chávez, hija de la cantante Marbelle, fue denunciada por una usuaria que en su relato aseguró que la joven le propinó un puño por haberle pedido que hiciera correcto uso del tapabocas. La denuncia que hizo la usuaria vino acompañada de dos fotografías de cómo quedó el rostro de la agredida.

En Twitter reposa la denuncia que realizó a través de ese medio una mujer identificada como Ana María Campos, quien se desempeña como comunicadora social y periodista.

“Inaudito. Hoy saliendo a trabajar me topé con #RafaellaChávezRamírez nada más y nada menos que la hija de #Marbelle le pedí se pusiera el tapabocas y recibí un golpe que me dejó incapacitada. Quién puede ayudarme? SOS”, comentó agregando también un par de fotografías mostrando las heridas.

La comunicadora afectada ha expresado en sus redes sociales que tiene miedo de regresar a su casa, además de temer por la vida de su bebé de un año y la de su esposo.

“No me siento a salvo por favor ayuda @FiscaliaCol temo regresar a casa y que continúe la violencia hacia mi bebé de 1 año o esposo”, expresó Ana María en Twitter.

Según el relato de la comunicadora, la actriz y cantante comenzó a insultarla para posteriormente propinarle el golpe en su cara. La historia fue replicada por Graciela Torres, conocida como La Negra Candela, quien además compartió las imágenes de la presunta afectada donde relata detalles de lo acontecido.

“Estaba esperando el ascensor en el sótano del edificio, cuando se abre el ascensor está ahí adentro la señora Rafaella Chávez Ramírez, sin usar el tapabocas, llenó el ascensor de cajas de basura y comenzó a bajar, le pregunté ‘¿no tiene tapabocas?’ (…) le dije que era norma del edificio y de salud pública a nivel nacional usar tapabocas, a eso me respondió que me lo metiera por el culo, que nunca iba a usarlo, que no le importaba absolutamente nada”, expresó Ana María en el video compartido por Graciela Torres en su cuenta de Instagram.

Y concluyó: “Subió las escaleras al primer piso para decirle al celador que llamara a la administradora, a lo que le dije que claro que llamaran a la administradora para que le repitan cómo tiene que usarse el tapabocas en las zonas comunes y en el edificio, continúan las groserías hacia mí llamándome perra, malparida, levantándome la mano como si me fuera a golpear”.

Aquí el video de Graciela Torres con el relato de Ana María :

La hija de la reina de la tecnocarrilera le propinó un fuerte golpe a una de sus vecinas, cuando le pidió utilizar el tapabocas

La denuncia hecha por la comunicadora ya supera los 900 retuits y alcanza los 1.000 ‘me gusta’, además de generar cerca de 130 opiniones de sus seguidores, quienes han mencionado que la joven cantante tiene los mismos comportamientos que su madre y otros esperan que la justicia actúe en favor de Ana María.

Cabe mencionar que Rafaella está debutando en el cine por estos días con el estreno de la película ‘El paseo 6′, en la que participa con otras personalidades de la actuación como Amparo Grisales, Chichila Navia, El Mindo, reconocido influenciador, entre otros.

“Eso es algo que me tiene muy emocionada, muy contenta porque fue una experiencia para mi maravillosa y siento que va a ser un sueño cumplido. Más allá de cualquier cosa, del proceso, de la historia, el día que yo esté ahí frente a la pantalla va a ser una cosa que yo misma no voy a poder creer y siento mucha gratitud”, señaló la artista para el programa de chismes ‘Lo Sé Todo’.

