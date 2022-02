‘Encanto’: habitación de Bruno fue inspirada en la Catedral de Sal de Zipaquirá

FOTOS: Archivo / Colprensa

La película ‘Encanto’ no deja de sorprender a la audiencia colombiana por la gran cantidad de referencias que se van descubriendo aún cuando la cinta se estrenó el pasado 25 de noviembre de 2021. Elementos como los trajes típicos, las arepas con queso que curan a Mirabel Madrigal, las calles empedradas y hasta gestos como el que hace la joven con su boca para señalar un objeto, no pasaron por alto entre miles de personas que han visto la cinta.

Ahora, sumado a los detalles ya mencionados, recientemente se conoció que los recovecos de la lúgubre e inhóspita habitación de Bruno fue inspirada en la Catedral de Sal de Zipaquirá, ubicada en este municipio de Cundinamarca y considerado como destino turístico por excelencia en el país.

Resulta que, en el recorrido hecho por el equipo de Disney en Colombia para mostrar de la manera más detallada posible la cultura y paisajes nacionales, llegaron a la Catedral de Sal, la cual está engalanada por sus figuras de mármol y del reconocido mineral, mostrándose maravillados por la arquitectura del lugar.

Esos lugares, a veces recónditos y otras tantas, intransitables y por la misma razón, intrigantes, fueron los ideales para personificar el cuarto de Bruno; así lo indicó el director Jared Bush a través de un video difundido en redes sociales.

En la cinta se aprecia que la habitación también es un socavón repleto de tesoros, enigmas escondidos y hasta piedras preciosas, como refleja Mirabel en una de las escenas. Dichas características son similares a la catedral, construcción moderna que se centra en la cultura religiosa colombiana.

Cabe recordar que la historia de esta obra se remonta a los primeros años del siglo XIX, cuando la mina empezó a ser explotada. Después, el arquitecto Roswell Garavito Pearl transformó este lugar en los años 90 y pasó a ser uno de los destinos más importantes de Cundinamarca.

Siguiendo en la línea de ‘Bruno’, la canción donde no se permite hablar de él ha tenido tanto éxito como ‘Dos oruguitas’: mientras que esta última fue nominada a los Oscar, la otra ha ocupado los primeros lugares del listado ‘Hot 100′ de Billboard. Al respecto, Lin-Manuel Miranda confesó mostrarse sorprendido por el alcance mundial que ha tenido la banda sonora del largometraje número 60 de Disney.

“Para cuando regresé, ‘We Don’t Talk About Bruno’ se había apoderado del mundo junto con el resto de la banda sonora de ‘Encanto’”, dijo Miranda, riendo. “Eso te ayuda a tener la perspectiva de que el fin de semana de estreno no es la vida de la película, es solo el borrador más escueto. Dos meses después, la gente está hablando de Bruno y de toda su familia”.

Otro logro que reluce es que la cinta inspirada en Colombia no desplazó a cualquiera del primer puesto en Billboard: superó a Adele. Seis canciones de la película se ubicaron en la ‘Hot 100′, incluidas ‘Surface Pressure’, ‘The Family Madrigal’, ‘What Else Can I Do?’ ‘Waiting on a Miracle’ y ‘Dos oruguitas’, interpretada por Sebastián Yatra. Todas también se encuentran entre las más escuchadas en Spotify, donde “We Don’t Talk About Bruno” (No se habla de Bruno=, tiene más de 100 millones de reproducciones. Ni hablar de las tres nominaciones al Óscar en las categorías ‘Mejor banda sonora’, ‘Mejor película animada’ y ‘Mejor canción original’.

