A ritmo de guaracha, así cargaron el féretro de un joven en Bogotá

Todas las personas son libres de vivir la pérdida de un ser querido a su manera, sin embargo, en los últimos días se volvió viral en redes sociales la forma en la que despidieron a un joven en la ciudad de Bogotá. Toda clase de comentarios y reacciones ha generado esta inusual, pero creativa forma de decirle adiós a un allegado.

En un evento que se llevó a cabo en las calles de la ciudad y contó con la presencia de varias personas, cuatro jóvenes cargaron el ataúd del que sería uno de sus seres queridos mientras bailaron al ritmo de guaracha que era reproducida por un automóvil modificado. De acuerdo con los comentarios, estos hechos sucedieron al sur de la capital colombiana.

En plena calle, así fue la despedida que sus seres queridos le dieron a este joven, cuatro personas, uno en cada esquina del ataúd, lo cargaron en lo más alto y gracias al ritmo de la guaracha, pudieron despedirlo mientras bailaban como si estuvieran en una fiesta.

Muchas personas acompañaron el evento y otras más se agolparon para ver lo que sucedía, ya que el sonido que generaba el vehículo que los acompañaba era bastante alto. Algunos se detuvieron a grabar lo que sucedía ya que les pareció bastante curiosa la forma en la que le rindieron homenaje a su ser querido.

Aún se desconoce cuándo sucedió este inusual evento, aunque debido a que muchas de las personas que estaban presentes utilizaban tapabocas, se podría asumir que es reciente, el video fue compartido por muchos usuarios en las redes sociales, entre ellas por el comediante colombiano Hassam que lo difundió en sus redes sociales y lo acompañó con un comentario: “Nea pero con actitud”. El video compartido por el comediante colombiano ya cuenta con más de 21 mil likes y más de 1.231 comentarios.

Esta publicación generó muchos comentarios en sus redes sociales. “Debe ser terrible estar en suiza y no poder hacer estos hermosos rituales de despedida, que viva Colombia”, “Yo me pregunto si uno disfrutará eso o hace fuerza que no lo dejen caer”, “A mi que me digan cuanto se demoraron ensayando la coreografía”, “Solo en Colombia”, “No estás coordinados, así no se puede ir”.

En medio de las burlas de algunos usuarios en las redes sociales, hubo otros que tomaron lo sucedido de una manera mucho más objetiva, afirmando que, “desde el título del post, se ve lo clasistas que somos los colombianos, los comentarios ni se diga. Cada quien tiene derecho a despedirse como mejor le parezca, a lo mejor hasta era una voluntad del difunto o lo conocían muy bien”.

