En video: gol de Rafael Santos Borré con Internacional de Brasil para pelearle el puesto a Luis Suárez en la selección

Rafael Santos Borré fue el encargado de abrir el marcador en el Estadio Beira-Rio con una definición de gran categoría. El delantero colombiano capitalizó una asistencia precisa para adelantar a Internacional frente a Athletic Club, provocando la celebración de la afición colorada en un compromiso clave correspondiente a la quinta fase de la Copa de Brasil.
El atacante colombiano volvió a demostrar su calidad en el área rival al anticiparse a los defensores y definir con contundencia para enviar el balón al fondo de la red. Con este gol, Santos Borré ratifica su buen presente futbolístico y continúa consolidándose como una de las piezas más importantes en el ataque del conjunto de Porto Alegre.
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La anotación cambió por completo el desarrollo del encuentro, fortaleciendo el dominio del Internacional y obligando al Athletic Club a modificar su planteamiento para buscar la igualdad.
Después del 1-0, el equipo local mantuvo la intensidad ofensiva con la intención de ampliar la ventaja y encaminar la clasificación ante su público. Mientras tanto, el conjunto visitante se vio obligado a adelantar líneas y asumir más riesgos, dejando espacios que prometen un cierre de partido abierto y lleno de emociones.
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El compromiso se disputa en el Estadio Beira-Rio, escenario con capacidad para más de 50 mil espectadores, en el marco de la quinta ronda de la Copa de Brasil.
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