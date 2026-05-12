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En video: gol de Rafael Santos Borré con Internacional de Brasil para pelearle el puesto a Luis Suárez en la selección

Borré encadena tres partidos marcando gol, Suárez lleva dos. La pelea sana por ser el nueve titular de la selección Colombia en el Mundial 2026 está más reñida que nunca

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El delantero de la selección Colombia ya acumula tres partidos al hilo marcando gol - crédito Amazon Prime

Rafael Santos Borré fue el encargado de abrir el marcador en el Estadio Beira-Rio con una definición de gran categoría. El delantero colombiano capitalizó una asistencia precisa para adelantar a Internacional frente a Athletic Club, provocando la celebración de la afición colorada en un compromiso clave correspondiente a la quinta fase de la Copa de Brasil.

El atacante colombiano volvió a demostrar su calidad en el área rival al anticiparse a los defensores y definir con contundencia para enviar el balón al fondo de la red. Con este gol, Santos Borré ratifica su buen presente futbolístico y continúa consolidándose como una de las piezas más importantes en el ataque del conjunto de Porto Alegre.

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Rafael Santos Borré
Rafael Santos Borré lleva tres partidos marcando gol - crédito SC Internacional

La anotación cambió por completo el desarrollo del encuentro, fortaleciendo el dominio del Internacional y obligando al Athletic Club a modificar su planteamiento para buscar la igualdad.

Después del 1-0, el equipo local mantuvo la intensidad ofensiva con la intención de ampliar la ventaja y encaminar la clasificación ante su público. Mientras tanto, el conjunto visitante se vio obligado a adelantar líneas y asumir más riesgos, dejando espacios que prometen un cierre de partido abierto y lleno de emociones.

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El compromiso se disputa en el Estadio Beira-Rio, escenario con capacidad para más de 50 mil espectadores, en el marco de la quinta ronda de la Copa de Brasil.

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