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La deuda de Colombia empieza a preocupar afuera: el país ya paga tasas más altas que varias economías emergentes

Los bonos colombianos están ofreciendo rendimientos por encima de varios países comparables, una señal que en los mercados internacionales suele interpretarse como mayor percepción de riesgo

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Colombia paga algunas de las tasas de interés más altas entre economías emergentes por su deuda pública - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Colombia paga algunas de las tasas de interés más altas entre economías emergentes por su deuda pública - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

En los mercados internacionales, la deuda pública colombiana volvió a llamar la atención de los inversionistas, aunque no precisamente por una mejora en la percepción económica. Esta vez, el país aparece entre las economías emergentes que están pagando algunos de los rendimientos más altos por sus bonos soberanos, una señal que el mercado suele interpretar como mayor riesgo frente a otras naciones comparables.

Las cifras más recientes muestran que Colombia continúa ofreciendo retornos superiores en distintos plazos de vencimiento, desde deuda de corto plazo hasta papeles a una década. Para algunos analistas, esto refleja un entorno donde las dudas fiscales, el nivel de endeudamiento y la incertidumbre económica siguen pesando sobre la confianza internacional.

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Los bonos soberanos colombianos ofrecen rendimientos superiores tanto a corto como a largo plazo, superando a Brasil en algunos tramos - crédito Europa Press
Los bonos soberanos colombianos ofrecen rendimientos superiores tanto a corto como a largo plazo, superando a Brasil en algunos tramos - crédito Europa Press

Más allá de los números técnicos, el mensaje detrás de estas tasas es claro: hoy prestar dinero a Colombia resulta más costoso que en buena parte del universo emergente. Y cuando un país debe pagar más para financiarse, el impacto puede sentirse tanto en sus futuras emisiones de deuda como en el manejo de sus finanzas públicas. En el caso de los bonos soberanos a dos años, Colombia registra actualmente una tasa de 13,843%, lo que la ubica como la quinta más alta dentro del grupo de economías emergentes analizadas por el mercado.

Solo países con escenarios de mayor presión financiera, como Líbano, Turquía, Egipto y Nigeria, presentan rendimientos superiores en ese tramo. Incluso, Colombia se ubica ligeramente por encima de Brasil en este vencimiento, un dato que generó atención entre operadores internacionales. En la deuda a tres años, la posición del país también se mantiene entre las más altas. Los títulos colombianos muestran una rentabilidad de 14,262%, convirtiéndose en la cuarta tasa más elevada entre sus pares emergentes.

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Por encima de Colombia aparecen nuevamente Turquía, Egipto y Nigeria, economías que en los últimos años también han enfrentado episodios de volatilidad monetaria, presiones inflacionarias o deterioro en sus indicadores macroeconómicos. La tendencia se repite en horizontes más largos. En los bonos a cinco años, Colombia registra una tasa de 14,342%, ubicándose otra vez entre los rendimientos más elevados dentro del segmento emergente.

- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
La percepción de mayor riesgo sobre la economía colombiana eleva el costo de financiamiento externo para el país - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

En este plazo, el país solo es superado por Líbano, Turquía, Egipto y Nigeria. Para los inversionistas, este tipo de comportamiento suele ser una señal de que el mercado exige una prima adicional para asumir exposición a la deuda colombiana. El panorama tampoco cambia significativamente en los títulos a 10 años. Allí, los bonos del país muestran una tasa de 13,515%, lo que ubica a Colombia con la séptima rentabilidad más alta dentro del grupo de economías emergentes monitoreadas.

En ese tramo, la deuda colombiana solo es superada por Líbano, Turquía, Egipto, Nigeria, Ghana y Brasil. Detrás de estos números está una percepción de riesgo que no ha desaparecido. En el mercado internacional persisten preguntas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas, la evolución del déficit fiscal y la capacidad del Gobierno para contener el crecimiento del endeudamiento en los próximos años.

Cuando los inversionistas identifican mayor incertidumbre en una economía, exigen tasas más altas como compensación por asumir ese riesgo. En el caso colombiano, ese fenómeno se ha hecho visible en prácticamente toda la curva de rendimientos. El efecto no es menor. Un mayor costo financiero implica que futuras emisiones de deuda podrían salir más caras para el país, y también eleva la presión sobre el pago de intereses asociados a obligaciones ya adquiridas.

La inflación acumulada de 3,1% en el primer trimestre de 2026 en Colombia rompe con los promedios de los primeros trimestres de los últimos 25 años - crédito VisualesIA/ScribNews
Los mercados internacionales exigen una prima adicional por invertir en deuda colombiana debido a su incertidumbre fiscal y económica - crédito VisualesIA/ScribNews

Eso significa que una parte más grande del presupuesto nacional puede terminar destinándose al servicio de deuda, reduciendo el margen para la inversión pública en infraestructura, programas sociales u otros frentes estratégicos. Aun con este panorama, los títulos colombianos siguen despertando interés entre algunos fondos internacionales. La razón está en los retornos que ofrecen frente a otras economías emergentes.

Para ciertos inversionistas, el mayor rendimiento compensa el nivel de riesgo asumido, especialmente en momentos en que encontrar tasas elevadas se convierte en una oportunidad de rentabilidad. Esa misma tendencia también se ha reflejado en el mercado local. En recientes subastas de Títulos de Corto Plazo (TCO), la tasa de corte alcanzó niveles históricamente altos, llegando a 13,7%.

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