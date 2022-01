Video: Marcela Reyes pide disculpas por sus declaraciones contra Yailin la más viral

Marcela Reyes, Yailin y Anuel AA

En la noche del pasado jueves 27 de enero la DJ y empresaria Marcela Reyes se encontraba interactuando con sus seguidores en Instagram, cuando uno de los internautas le preguntó su opinión sobre la polémica relación entre Anuel AA, exnovio de Karol G, y la dominicana Yailin la más viral.

En su respuesta, Reyes aseguró que “Anuel es un bruto porque se dejó llevar por una mujer que tiene talento para menear el culo y sacar la lengua”. Sin embargo, a la antioqueña no tardaron en lloverle críticas desde la República Dominicana, de donde es originaria la nueva pareja del interprete de ‘La Jeepeta’, por lo que este viernes debió pedir disculpas públicamente por sus declaraciones.

“Hay algo de lo que les quiero hablar y es del tema de los videos que subí el día de ayer. He visto que se viralizaron en República Dominicana y decirles que mi intención nunca fue promover la violencia ni tampoco que se sintieran agredidos”, señaló la reconocida DJ de guaracha.

Según relató Marcela Reyes, el motivo por el cual hizo tales publicaciones era el sarcasmo y mencionó que en ningún momento promovió acciones violentas en contra de Yailin, la nueva pareja de Anuel AA.

“Puse una canción que acá en Colombia estaba muy pegada y que muchos influencers la utilizan para sacarle comedia a las situaciones”, dijo Reyes y destacó además que República Dominicana es una comunidad muy unida y que en los lugares donde se ha encontrado a personas de esta nacionalidad la han recibido muy bien.

Y agregó: “Por eso siento hoy el compromiso de pararme frente a ustedes y decirles que si se malinterpretó algo pues es de humanos equivocarse y no está mal salir a presentar unas disculpas, me quedó súper claro y súper entendido que hay chistecitos que muchas personas no los pueden entender y los toman muy mal”.

Aquí las declaraciones completas de Marcela Reyes :

La DJ habñia arremetido contra la artista el pasado jueves 27 de enero cuando aseguró que no se apareciera por Colombia o sería linchada

Finalmente, Reyes envió un mensaje a todas las mujeres que han llegado a seguirla a su cuenta a raíz de esta confusión y es que al igual que muchas personas, la paisa ha tenido que trabajar muy duro desde joven para conseguir todo lo que tiene en la actualidad.

“Los invito a que se queden acá para que me aprendan a conocer, yo también soy una mujer como ustedes que me ha tocado trabajar muy fuerte, soy una madre soltera, creo demasiado en el amor y creo en la igualdad, como les dije, a veces uno peca en la lengua, pero disculpas”, concluyó la también modelo.

El clip rápidamente se viralizó en diferentes portales de entretenimiento que han hecho eco de las declaraciones de Marcela Reyes, como es el caso de ‘Chismes Hoy Col’, donde ya supera las 7.000 reproducciones y145 ‘me gusta’.

Entre las opiniones que han expresado los usuarios de la página, algunos han criticado el hecho de que por ganar seguidores dio su opinión sin pensar un poco antes de expresarse en contra de la nueva pareja de Anuel AA.

“Así es, solo fue sarcástica. El que entendió lo entendió, si no que les expliquen con plastilina”, “Después de ser tan grosera ya pide disculpas”, “Hay que pensar un poco más antes de hablar”, “Eso le pasa por boquisuelta”, “Ya no puedes hacer nada, las palabras nunca se devuelven lastimosamente”, “Hay gente que se da mala vida, el que quiera dar su punto de vista que lo de y ya”, entre otros comentarios.

