Colombia

Bucaramanga se metería en un nuevo problema: todo por la posible llegada de un nuevo técnico

Los leopardos quieren volver a pelear las finales de la Liga BetPlay y tendrían la mira a un entrenador extranjero que conoce el fútbol colombiano, pero afrontarían un lío por el cargo

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Atlético Bucaramanga
Desde mediados de abril que Bucaramanga no tiene un técnico en propiedad, tras dejar apartado a Leonel Álvarez - crédito Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga es uno de los clubes que quieren un cambio total para el segundo semestre de 2026, pues luego de quedar eliminado en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, ambos en la fase inicial, le apuesta todo a llegar a las finales del campeonato local y de la Copa Colombia.

Para eso, el primer paso de los Leopardos es la negociación con un técnico extranjero, recordado en el fútbol colombiano porque peleó un título y lideró un proyecto que, poco tiempo después, salió campeón del torneo, además de que viene de dirigir a uno de los clubes de mayor historia en Sudamérica.

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Sin embargo, Bucaramanga aún no confirma si Leonel Álvarez continúa o no con ellos, debido a que fue apartado del club por malos resultados, pero jamás se le despidió porque se charlaba con su cuerpo técnico el valor de la rescisión del contrato, que va hasta diciembre de 2026.

Posible lío legal en el banquillo de Bucaramanga

Los santandereanos finalizaron la Liga BetPlay de la peor manera, pues quedaron afuera de los playoffs y ahora afrontan la fase de grupos de la Copa Colombia, que le sirve para mirar aquellos jugadores que desean seguir en la plantilla del segundo semestre de 2026 y los que, en definitiva, empezarán a buscar equipo.

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Según periodistas como Felipe Sierra y Mariano Olsen, Atlético Bucaramanga avanza en las conversaciones por Pablo Peirano, entrenador uruguayo que volvería al fútbol colombiano después de más de un año, pues su primera y, por ahora, única experiencia fue con Santa Fe.

Atlético Bucaramanga
Atlético Bucaramanga espera llegar a un acuerdo con Pablo Peirano para que sea su técnico en el segundo semestre de 2026 - crédito @olsendeportes/X

El timonel charrúa es recordado por llevar a los rojos a la final de la Liga BetPlay 2024-I, que perdió ante, casualmente, los leopardos en los penales en Bogotá, además de dejar la base de la nómina que fue campeona en el primer semestre de 2025, bajo el mando de Jorge Bava.

El problema del tema es que Bucaramanga aún no despide oficialmente a Leonel Álvarez, el otro técnico del club que sigue esperando la indemnización por el final del contrato, pues actualmente solo quedó apartado de la plantilla, junto con su cuerpo técnico, mientras se resuelve la situación.

Leonel Álvarez
El cuerpo técnico de Leonel Álvarez empezaría una demanda al Bucaramanga por no pagar la cláusula de rescisión del contrato con el club - crédito @PSierraR/X

Dicho caso abriría un lío legal sobre quién queda en el cargo, pues el antioqueño demandaría a los santandereanos por la falta de dinero y Peirano no arribaría en medio de ese problema, además de que Sierra señaló que pidió mejoras en la sede deportiva para las prácticas.

¿Qué ha pasado con Leonel Álvarez?

El entrenador contaría con dos conversaciones al mismo tiempo en la actualidad, una de ellas con los directivos del Bucaramanga para definir la fecha para el pago de su rescisión de contrato, junto con la de sus colaboradores, para no entrar en los estrados con la institución.

La otra negociación sería con el Independiente Medellín, que le habría enviado una oferta formal al timonel para saber si acepta o no, pues la junta directiva le apuntaría al regreso del hombre que le dio las últimas dos estrellas en el fútbol colombiano, que fueron en 2009 y 2016.

Leonel Álvarez
Leonel Álvarez celebró con Medellín el título de liga en 2016, al vencer en la final al Junior de Barranquilla - crédito Colprensa

Aunque el Poderoso sabe que Álvarez no es alguien barato y siempre exige mucho en los contratos, lo elegiría porque es la persona que mejor conoce al club, la hinchada le guarda mucho cariño y sería capaz de darle un rumbo a una nómina afectada por las amenazas de algunos aficionados y el mal momento en Copa Libertadores.

Por el momento, Medellín seguirá al mando de Sebastián Botero en la Copa Colombia y la Copa Colombia, en esta última visitará a Cusco en Perú el miércoles 20 de mayo, por la quinta jornada del grupo A, en el que aún no se define si pierde los puntos contra Flamengo por desmanes de sus hinchas en el estadio Atanasio Girardot.

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