Video: Luisa Fernanda W desmiente rumores de la llegada de un hermanito para Máximo

Un gran revuelo causó en redes sociales el atuendo que utilizó Luisa Fernanda W durante la celebración de cumpleaños de Pipe Bueno en la que apareció vistiendo una camiseta negra de estilo ‘oversize’ que llevaba una calavera estampada en diferentes colores al igual que el homenajeado del día.

Sin embargo, esto llamó la atención de sus seguidores pues fueron varios los comentarios que recibió la empresaria en sus mensajes internos asegurando que estaría nuevamente embarazada y que estaría ocultando su vientre.

Por tal motivo, decidió interactuar con sus seguidores en una ronda de ‘preguntas y respuestas’ donde surgió el interrogante de parte de un internauta que quiso saber; “Vi muchos comentarios que dicen que estás embarazada, ¿hay algo que no nos hayas contado?”.

A lo que Luisa Fernanda W respondió:

“Uno no se puede poner una camisetita ancha porque ya empiezan, pero no, en el momento no. Si eso llegara a pasar se los cuento con toda la emoción del mundo, pero por ahora no”, explicó la generadora de contenido.

Pero las preguntas sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia conformada por el cantante y la influenciadora no terminaron allí, pues otro de los curiosos internautas le preguntó directamente si le gustaría tener otro bebé y la respuesta de la experta video bloguera sorprendió.

“Sí, me encantaría muchísimo. No sé si ya, pero que sea lo que Dios quiera”, puntualizó la influenciadora.

Cerrando la ronda de preguntas, Luisa Fernanda W fue interrogada sobre el manejo de los celos en la relación que sostiene con su esposo, pues con el nuevo papel que interpreta en la novela del Canal RCN, ‘Te la dedico’, serán muchas las fanáticas que le escriban al ahora actor.

“Yo creo que esto ya lo he respondido mucho, pero lo más importante definitivamente es el amor propio y la seguridad, yo tengo seguridad de mí como mujer en todo sentido y a mí no me definen ni el número de seguidores que tengo, ni la relación que tengo”, concluyó.

Aquí el contenido completo de Luisa Fernanda W :

La empresaria respondió algunas preguntas por cuenta de la foto que publicó con una camiseta ancha y por lo que es señalada de ocultar su vientre

Las respuestas de la empresaria fueron replicadas por algunos portales de entretenimiento como ‘Rechismes’, encargado de compartir con los usuarios de Instagram la información que publican las celebridades en sus redes sociales. Allí, el clip ya supera las 90.000 reproducciones y 1.860 ‘me gusta’.

Con una treintena de comentarios, algunos han afirmado que a nadie más que a ella le interesa si está esperando otro bebé y otros han señalado que habrá que esperar un poco más a que el anuncio se haga oficial.

Mensaje de cumpleaños a Pipe Bueno

El pasado 7 de enero, el cantante y ahora actor Pipe Bueno, quien cumplió 30 años y la celebración estuvo cargada de sorpresas, pero sobre todo de un emotivo mensaje que le dedicó su esposa, Luisa Fernanda W, a través de sus redes sociales.

“Hoy es el cumpleaños del hombre que me convirtió en madre, hoy es el cumpleaños del hombre que amo”, empezó escribiendo Luisa Fernanda Cataño, nombre de pila de la influenciadora. Acto seguido, agradeció “a Dios por darme la oportunidad de amar tan inmensamente” y por construir junto a él y a Máximo, una familia. Concluyó diciendo: Te amo infinito y que sigas haciendo tus sueños realidad

