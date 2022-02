Video: “Ahí les va más dinero para que desaparezcan”, Yeferson Cossio revela la millonada que le toca pagar por impuestos

Foto: Instagram @yefersoncossio

Yeferson Cossio, el generador de contenido que se ha caracterizado por lanzar fuertes críticas a los gobernantes por cuenta de las altas sumas de dinero que debe pagar en impuestos y que, según él, termina en los bolsillos de unos cuantos para su beneficio propio, recientemente reveló que después de haber mostrado hace unos meses lo que debió pagar en impuestos el año pasado, la cifra aumentó casi seis veces su valor.

A través de sus redes sociales, el antioqueño reveló que se trataría de más de $3.700 millones de pesos en impuestos, en lo que respecta a las sociedades con las que trabaja y él como persona natural.

“Yo hace poco me quejé de los impuestos que, porque se la robaban toda, pero no por lo que me había tocado pagar, pero mucha gente pensó que era dizque por lo que me había tocado pagar”, expresó Cossio al inicio de sus declaraciones.

En medio de sus declaraciones, contó que luego de haber cerrado el respectivo año fiscal para la liquidación de los tributos que le correspondería pagar para ese periodo, aclaró que no se había quejado por los $600 millones que le correspondía pagar el ciclo anterior: “entonces, díganme ahora que este año que no tengo que pagar 600 sino que tengo que pagar $3.700 millones de declaración de renta” y agregó que está realizando un video para expresar su inconformidad.

Le puede interesar: Deslizamiento de tierras en La Esneda llevó a aplazar el clásico Matecaña entre Pereira y Once Caldas

El generador de contenido agregó un corto texto al interior del clip que compartió en sus redes sociales:

“Que chimba que me dijeran algo tipo: ‘Ey Yef, si desconfías de lo que estamos haciendo con ese dinero, inviértelo todo en La Guajira o en el Chocó que son lugares tan pobres que no nos alcanza para allá’, pero no, ahí les va más dinero para que desparezcan”.

Aquí el video completo de Yeferson Cossio:

La cifra supera los $3.700 millones de pesos según el influenciador quien ya se había quejado anteriormente

El clip fue replicado por el portal de entretenimiento ‘Rechismes’, donde rápidamente los usuarios han expresado sus opiniones respecto a esta nueva publicación del antioqueño, allí, ya se acerca a las 100.000 reproducciones y más de 3.000 internautas han indicado que les gusta la publicación.

Entre los más de 200 seguidores que han dejado su comentario sobre las declaraciones del influenciador, algunos destacan que es normal que pague tantos tributos si cada tanto tiempo dice que gana una millonada y otros, como Cossio, están en desacuerdo que se pague tantos impuestos sin conocer qué se hace con ese dinero.

“Los ricos cada vez quieren ser más ricos, que pague y ya, no lloramos los pobres que a todo nos suben hasta el pasaje del Transmilenio”, “Pues si gana 2.200 millones en publicidad, el nene también quiere evadir impuestos”, “Me encanta la labor de Cossio pero que presumido es con el dinero”, “Pero si tiene mucho dinero, que pague”, “Independiente lo que ganen estos influenciadores, qué pasa con ese dinero y de todos los que pagan renta”, entre otros.

Este lunes 7 de febrero, en una publicación similar, el generador de contenido mencionó que la cifra a la que ascienden sus cobros por pautar publicidad.

“Hay muchas marcas que obviamente si me pagan varias cosas al tiempo uno les hace descuento. Entonces no sabría responder porque hay paqueticos que me pagan de diez, veinte pautas y así, pero, por ejemplo, yo tengo un contrato con una de las marcas que les hago pauta todas las semanas de 2.200 millones, entonces no sé cuánto es lo más que me han pagado por publicidad”, expresó el paisa.

SEGUIR LEYENDO: