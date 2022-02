“Hoy es el cumpleaños del hombre que me convirtió en madre”: la dedicatoria de Luisa Fernanda W a Pipe Bueno

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. Foto: @luisafernandaw

Un 7 de febrero, pero de 1992, nació en Cali Andrés Felipe Giraldo bueno, mejor conocido como ‘Pipe Bueno’. Precisamente, el cumpleaños del referente de la música popular colombiana fue motivo de celebración para otros cantantes, pero quien aprovechó para enviarle un emotivo mensaje fue su pareja, la influenciadora Luisa Fernanda W.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido y empresaria felicitó al artista por su llegada al ‘tercer piso’ a través de una historia compartida en Instagram, en la que reposteó una foto del perfil de Giraldo y anunció que este martes se estrena ‘Te la dedico’, producción protagonizada por él y Diana Hoyos.

Junto con el post redactó un emotivo texto en el que describió algunos de los momentos importantes que han pasado juntos y hasta mencionó, de una manera particular, su papel como mamá.

“Hoy es el cumpleaños del hombre que me convirtió en madre, hoy es el cumpleaños del hombre que amo”, empezó escribiendo Luisa Fernanda Cataño -nombre de pila de la influenciadora. Acto seguido, agradeció “a Dios por darme la oportunidad de amar tan inmensamente” y por construir junto a él y a Máximo, una familia.

Continuando con su dedicatoria, la empresaria y dueña de ‘Rancho MX’ mencionó de manera muy emotiva que, “A tu lado todos mis días son felices” y hasta bromeó con la edad de su pareja.

Finalmente, lo llenó de buenos deseos: “Te amo infinito y que sigas haciendo tus sueños realidad” y de paso recordó, al igual que él en su publicación, que mañana es el gran estreno de la producción que protagoniza.

Vía Instagram (@luisafernandaw)

No está de más recordar que hace apenas un par de días, Luisa Fernanda W se mostró muy orgullosa con el primer protagónico del cantante a través de varias InstaStories’.

En esta sección de Instagram, exclamó que “Pipe, como algunos saben, se estrena como actor. Todos ustedes lo van a poder ver todas las noches debutando como actor y créanme que yo he sido testigo de cómo Pipe se ha preparado para este proyecto, cómo le ha entregado tanto a su personaje. De hecho, hasta le tocó cambiar su parte física para darle vida a este personaje… me siento muy feliz y muy orgullosa de que Pipe esté cumpliendo sus sueños”.

Y es que esos sueños ella los siente como propios, pues además de estar emocionada por la nueva faceta de Bueno, ambos comparten sociedad en el famoso restaurante ubicado a las afueras de Bogotá.

De paso, no escatimó palabras para invitar a sus más de 16 millones de seguidores a no perderse esta producción que se emitirá en el Canal RCN. “… Los sueños de él también son los míos, porque si él brilla, yo también voy a brillar porque somos una familia unida... la invitación es para que no se pierdan esta novela que va a estar maravillosa”.

Dicha telenovela tendrá también en su elenco a reconocidas figuras de la actuación colombiana como Marcela Gallego, Juan Pablo Barragán, Valerie Domínguez, la ganadora del Grammy Latino Juliana Velásquez, Álvaro Bayona y Luna Baxter, entre otros. Además, y como curiosidad adicional, en este formato serán presentadas aproximadamente nueve canciones que, reunidas, componen un álbum musical inédito.

