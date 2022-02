William Levy, actor de ‘Café, con aroma de mujer’, reaparece con reflexivo mensaje luego de su separación

(Foto: Instagram William Levy)

Luego de conocerse hace varios días mediante un comunicado publicado -y borrado después- por el actor cubano que su relación con Elizabeth Gutiérrez llegó a su fin, sus redes sociales habían permanecido inactivas, generando expectativa entre sus seguidores no solo por su actualidad amorosa, sino también por su próximo papel en la serie ‘Montecristo’.

Pero después de un tiempo, el artista que protegonizó el papel de Sebastián Vallejo en el remake de ‘Café, con aroma de mujer’, rompió el silencio y lo hizo de manera sutil a través de redes sociales.

No publicó ninguna foto en su perfil oficial, y mucho menos compartió otro comunicado en su sección de historias. Levy se pronunció utilizando como puente un post de Christopher, uno de los dos hijos que tuvo con la también actriz mexicana.

En la imagen, Christopher Levy aparece a blanco y negro mirando al horizonte, y en la descripción escribió “Eye contact” (Contacto visual). A los pocos instantes, su madre reaccionó con un elogio: “My handsome boy” (Mi niño guapo), en tanto que William tampoco desaprovechó y envió una reflexión que sorprendió a más de un seguidor.

“Exactamente, mi chico. Esa es la cosa más importante del mundo”, replicó el cubano.

Las palabras que mencionó William Levy sobre su separación y que posteriormente borró

Corría el 31 de enero cuando los casi 10 millones de seguidores en Instagram que tiene el actor y productor se sorprendieron al ver que este subió a su sección de ‘InstaStories’ un anuncio correspondiente a su separación con la empresaria noteamericana.

Con un fondo negro y letras blancas, Levy escribió: “Queremos hacerles saber que después de pensarlo bien hemos decidido poner fin a nuestra relación”. Asimismo, reiteró que ese hecho no cambiará en nada la relación que ambos tienen con sus dos hijos, Christopher Alexander y Kailey Alexandra.

“seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, puntualizó.

Sin embargo, pese a que eliminó dicha publicación, el protagonista de Café con aroma de mujer publicó otro mensaje que estaría relacionado a su ruptura, pues señaló que se encontraba listo para escribir un nuevo capítulo en su vida.

“I’m ready for the new chapter in my life (Estoy listo para el nuevo capítulo en mi vida)”, se lee en la siguiente publicación que realizó, dejando bastante confundido a sus seguidores.

Vale mencionar que el cubano y Elizabeth Gutiérrez no estuvieron casados, pero eran pareja desde hace 19 años, aunque en más de una ocasión su romance se vio envuelto en escándalos por una presunta infidelidad por parte de Levy.

No solo es famoso por ‘Café': un breve repaso por la carrera actoral de William Levy

No está de más precisar que el remake del éxito televisivo de 1994 y que contó con las actuaciones estelares de Margarita Rosa de Francisco (Gaviota - Carolina Olivares) y Guy Ecker (Sebastián Vallejo), está en el top 10 de producciones más vistas de Netflix Colombia.

Pero este no ha sido el único éxito del galán, pues también es reconocido por hacer parte de series como ‘Triunfo de amor’ (2011), ‘Sortilegio’ (2009) y ‘Cuidado con el ángel’, (2009). Además, uno de sus trabajos recientes -antes de la llegada de la pandemia- fue en ‘En brazos de un asesino’, la cual se encuentra en Amazon Prime y en la cual interpretó al mercernario Victor Faust.

