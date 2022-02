‘Sinceramente yo no quiero saber nada del Clan Char, solo quiero que ellos paguen’ Aida Merlano

Colombia's former senator Aida Merlano takes part in a hearing in a court in Caracas, Venezuela February 6, 2020. Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Aida Merlano asegura que el pre candidato presidencial y entonces alcalde de Barranquilla, Álex Char, financió su campaña al Senado en el 2018, en la que se realizó compra de votos, delito por el que fue condenada a 11 años de prisión en el 2020. Merlano asegura contar con pruebas de que Álex Char le entregó 500 millones de pesos.

Las declaraciones de Aida Merlano, quién actualmente se encuentra en el país de Venezuela, hablan de un alto grado de corrupción en la política del Atlántico colombiano. “Para nadie es un secreto que en el Atlántico y en toda la región Caribe se compran votos. Pero aquí el tema importante es que se compran con los dineros de la nación, con esos contratos que son entregados a dedo, con unas licitaciones amañadas entre los contratistas que hacen parte de ese concierto para delinquir”, comentó Merlano.

Pero no fue solamente esto, dio en exclusiva para Cambio una serie de información en la que hablaba de la relación sentimental que llevó con Álex Char, Julio Gerlein y los comportamientos de estos entorno a la dirección del rumbo electoral de la Costa y en el caso del clan Char, del país.

Según Aida, habría hecho esto ya que en múltiples ocasiones miembros de la familia Char y cercanos al partido Conservador, de cual era candidata Merlano cuando la capturaron, habrían en múltiples ocasiones calumniado sus comentarios y la habrían tildado de mitómana. Por este motivo habría pedido mayor tiempo ante la justicia para recolectar pruebas y presentar testimonios tanto como escritos, fotográficos y audiovisuales.

“Saqué las pruebas de una relación sentimental que yo tenía con Alejandro, con el sentido de explicar por qué terminé metida en este entramado de corrupción. Lo hice para dar contexto, no para que el pueblo colombiano se enterara de algo que a mí como mujer no me conviene que salga a la luz pública. Yo no voy a querer hacerle daño ni a los hijos de Alejandro, ni a mis hijos” comentó Merlano a los medios de comunicación.

Por su parte Álex Char, quien ahora es candidato a la presidencia en el Equipo por Colombia, aceptó haber tenido una relación con la ex congresista, pero negó las acusaciones que hizo ante la Corte Suprema de Justicia. Además, descartó renunciar a su candidatura. Comentó la relación con la política como un error del cual sirvió de aprendizaje ya superado gracias a su familia.

Por su parte Aida Merlano desestima los comentarios dados por el candidato Char, y recordó los valiosos regalos que le hizo el ex alcalde de Barranquilla, incluyendo un par de brazaletes de la firma Cartier avaluados en 56 millones de pesos y que solo se pueden quitar con destornilladores especiales. Merlano recordó presunta preocupación por parte del Clan Char por el aparente control que habría ejercido ella sobre Álex.

“Hay un tema al que yo le tengo mucho pavor. Fue el mismo Héctor Amaris (asesor y amigo de Álex y acusado de servir como su intermediario para recibir sobornos) el que me dijo que Fuad Char era muy peligroso. Me dijo que él tenía encaminado a su hijo a la presidencia y que no iba a permitir que yo me le atravesara” comentó Merlano.

Fuera del morbo y sensacionalismo de las relaciones que tuvo Merlano con cabezas políticas importantes como lo fue Char en Cambio Radical o Julio Gerlein, hermano del fallecido senador conservador Roberto Gerlein, la prófuga aclaro que está esperando a que el gobierno de Colombia le haga formalmente la solicitud para su traslado al país al régimen de Nicolás Maduro.

“Su sueño, según él, era hacerme senadora. Y sale un día a decirme que me lance como candidata independiente y me manda a Faisal Cure a que financie mi campaña. Él fue quien mandó 6.000 millones de pesos en maletas a mi sede política, además de cheques girados a terceros que no son contratistas, para disimular el saqueo que le estaban haciendo a los recursos públicos” comentó Merlano, en acusaciones desmentidas por el candidato presidencial.

SEGUIR LEYENDO