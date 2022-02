¿Molestia en Racing? Edwin Cardona asustó por posible lesión y luego se fue de vacaciones

Edwin Cardona sumó minutos en la derrota de Racing 2-1 ante Tigre en un amistoso, aunque salió con molestias musculares. Foto: Racing Club

Edwin Cardona volvió a ser motivo de discusión en Argentina, y no por sus actuaciones sobre el terreno de juego. El talentoso volante colombiano, principal refuerzo de Racing de Avellaneda para esta temporada, debutó el pasado viernes ante Tigre en un partido amistoso, que sirvió como preparación para el inicio de la Copa de la Liga Profesional.

Aunque hay una gran expectativa entorno a su llegada, pues ‘La Academia’ puso varios millones sobre la mesa para contratarlo, aún hay inquietudes sobre su estado físico a menos de una semana para el debut en competencias oficiales. Precisamente, Cardona tuvo que salir del mencionado encuentro de pretemporada, a los 34 minutos del segundo tiempo, tras sufrir una molestia muscular.

La preocupación entre los seguidores de Racing no se hizo esperar; sin embargo, esta se disipó rápidamente. Unas horas más tarde del problema físico, el colombiano subió fotos a las redes sociales tomando un avión junto a su familia para unas pequeñas vacaciones. El mediocampista antioqueño estuvo descansando en medio del sol y las playas.

Aunque la actitud de Cardona pudo ser motivo de enojo en la dirigencia, lo cierto es que el cuerpo técnico dio el aval para que los jugadores tuvieran un receso este fin de semana, según publicó el portal argentino, TyC Sports: “Si bien la actitud de Edwin podría haber caído no tan bien, Fernando Gago les dio el fin de semana libre a los jugadores, por lo que lo hecho por el colombiano no repercutió para nada en los pasillos del ‘Cilindro’”.

El factor clave será que Cardona, quien jugó la última temporada en Boca Juniors, llegue tarde o no a la jornada de trabajos. Pero, más allá de ello, algunos sectores de la hinchada mostraron su inconformismo, pues consideran que el jugador pudo aprovechar el tiempo de receso para ‘ponerse a punto’ en el tema físico.

“El problema se generaría si el lunes, día que el plantel debe presentarse nuevamente a los entrenamientos, Cardona no aparece. Ahí la historia sería diferente. Pese a que en la institución de Avellaneda lo tomaron como algo normal, en los hinchas la situación fue un tanto diferente, ya que en las redes hubo comentarios negativos por lo hecho por el colombiano”, agregó el rotativo este sábado.

Derrota ante Tigre en la antesala de la Copa:

Si bien Mauricio Martínez puso en ventaja a Racing al minuto 9 del primer tiempo con un potente disparo de pierna derecha, el resultado nuevamente fue adverso. Pablo Magnín se encargó de remontar el partido en el segundo tiempo: a los 19′, capitalizó una mala salida de ‘La Academía’ para igualar las acciones; y al 27′ selló la victoria de Tigre con un cobro desde el punto penal.

Este resultado negativo se suma al obtenido hace algunos días, cuando cayó 4-2 frente a Atlético Tucumán en el Estadio Presidente Perón. Nuevamente el rival revirtió la historia: en apenas 12 minutos, ‘La Academia’ ganaba 2-0 con goles de Gustavo Cortez y Enzo Copetti. No obstante, Tucumán terminó imponiéndose gracias a los tantos de Ramiro Carrera (doblete), Leonardo Heredia y Augusto Lotti.

Más allá de las dudas sobre la condición de Edwin Cardona, se espera que haga parte de la lista de convocados para el debut de Racing en la Copa de la Liga. El próximo domingo 13 de febrero, Gimnasia Esgrima de la Plata estará visitando el ‘El Cilindro’.

Recordemos que, para esta temporada, Racing también ha sumado las incorporaciones de Gabriel Hauche (ex Millonarios), Facundo Mura, Gonzalo Piovi, Emiliano Insúa, Jonathan Gómez (ex Pasto e Independiente Santa Fe) y José Luis Gómez.

