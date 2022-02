Qué significa que las víctimas de Jhonier Leal no aceptaran el preacuerdo que hizo con la Fiscalía

En la tarde del miércoles 2 de febrero se conocieron los detalles del preacuerdo que Jhonier Leal, confeso asesino de su madre y hermano, hizo con la Fiscalía y con el cual su condena se reducirá hasta un 30% junto a una multa de 200 salarios mínimos. A pesar de los avances que el hombre ha logrado realizar con el ente investigador para lograr este documento, al tiempo que este se comunicaba, las víctimas del caso no aceptaron estas condiciones.

A través de su abogado, Elmer Montaña, las víctimas -que son tías y primas del asesino- rechazaron tajantemente los puntos del preacuerdo que establece que Jhonier Leal pagaría una condena entre los 25 y 26 años de cárcel y pague una multa de 200 salarios mínimos. Además, que el confeso asesino debe comprometerse a no volver a delinquir y realizar un acto público pidiendo perdón.

En primera medida, la familia de Mauricio Leal y Marleny Hernández no está de acuerdo con este preacuerdo porque en este no se contempla el delito de tortura, el cual han luchado porque se le impute al responsable del doble homicidio. Cabe recordar que a Jhonier Leal le imputaron los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de material probatorio, pero la familia considera que tortura debe ser incluido por la Fiscalía.

El abogado Elmer Montaña manifestó que “le insistí en que le imputara el delito de tortura, pero la Fiscalía dijo que no lo iba a hacer, porque dizque carecía de los elementos materiales de prueba. Cuando le puse de manifiesto que estos eran los mismos que el ente acusador había presentado, en específico con la carta que le obligaron a firmar, ellos respondieron que carecía de material probatorio”. Según Montaña, el detalle de la investigación de la Fiscalía en el que se establece que Jhonier obligó a su hermano a escribir la carta en la que lo dejaba como heredero de todo mientras lo apuñalaba, lo que ddebería considerarse como prueba de tortura.

Y por otro lado, las víctimas del caso no aceptan las condiciones del documento entre la Fiscalía y Jhonier Leal porque, al final, el confeso asesino podría terminar pagando una condena de 13 años de prisión. Esto se da considerando que saldría antes por las rebajas de penas, estudios y trabajo.

Que la familia se manifieste en contra del preacuerdo podría poner en la cuerda floja que este sea aprobado por la justicia colombiana, puesto que en primera medida se debería considerar lo que sea mejor para las víctimas.

Cabe aclarar que las condiciones pactadas en el documento todavía no han sido aprobadas. Por ahora, el preacuerdo tendrá que ser revisado por un juez de conocimiento, quien tendrá que decidir si lo avala o no. Ante esto, el abogado Montaña aseguró que, como representante de las víctimas, “le haremos saber al juez de conocimiento, cuando el caso lo envíen allá, nuestras observaciones de que no estamos de acuerdo con los términos de ese preacuerdo”.

Este tipo de preacuerdos se hacen entre la Fiscalía y los procesados, y aunque no requieren que las víctimas estén de acuerdo, el juez sí tiene que considerar si con lo establecido en el documento satisface sus derechos.

Expertos consultados por Colprensa explicaron cómo funcionan estos preacuerdos. El abogado penalista Marlon Díaz, señaló que, efectivamente, “la víctima puede oponerse, pero esa oposición, así como no era obligatoria su voz para la suscripción del preacuerdo, tampoco obliga al juez”.

Sin embargo, sí hay algo importante y es que, en caso de que las víctimas no estén de acuerdo, pueden interponer los recursos de reposición y apelación ”ante el mismo juez o uno de apelación ante el superior jerárquico, que en este caso es la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá”.

El abogado detalló que en estos casos las víctimas no pueden oponerse solo por oponerse, por eso es importante que en el caso de Jhonier Leal la familia justifica su reclamo porque la adecuación típica no fue completa, porque se le debió imputar tortura. Pero este reclamo, señaló Díaz, solo lo puede hacer la Fiscalía, por lo que concluye que “es muy difícil que así se oponga la victima un juez no vaya a aprobar ese preacuerdo”.

