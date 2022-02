¿Hasta cuándo seguiremos en esto?”: Tuti Vargas ante comentario en el que le dijeron “vieja”

Tuti Vargas, influencer colombiana. Foto: @tutivargasm

Si se habla de imagen, el juzgar la apariencia física, peso o vestuario de alguien es algo que ya no tendría por qué suceder, sin embargo, como se diría coloquialmente: “en el mundo estamos”, y comentarios negativos en cuanto a estos aspectos resuenan por aquí y por allá, y en temas como la edad, lastimosamente las mujeres parecieran ser las más atacadas, como si envejecer fuera un crimen. Por ejemplo, el miércoles dos de febrero Tuti Vargas dio cuenta de un mensaje que una usuaria le hizo llegar vía redes sociales: “¡se te ve vieja la cara! A pesar de que se hace de todo se ve cucha”.

Enseguida, la influecer dio muestra de que sus 32 años se siente muy satisfecha consigo misma, paralelamente, también quiso dejar el interrogante de hasta cuándo se seguirá haciendo énfasis en temas como estos.

“Mensajes como estos que a mí, la verdad, me valen huevo ya. Pero, ¿hasta cuando seguiremos en esto? A usted qué le importa cómo me veo, ¡si gorda, flaca, arrugada, vieja, regia! ¡usen esa energía destructiva para construir carajo! Pa’ trabajar, pa’ sacar sus vidas adelante, ¡para hacer algo productivo en sus vidas!... Y claro amiga, los 32 no llegan solos y la verdad ¡me siento mejor que nunca! Regia y apoteósica”, redactó la bogotana en sus Historias de Instagram.

¿Hasta cuándo seguiremos en esto?”, Tuti Vargas ante comentario en el que se le dijo “vieja”. Foto: Instagram @tutivargasm

Centrándose en el tema de la farándula, las críticas sobre la apariencia física son algo muy presente entre la industria del entretenimiento nacional e internacional. Por ejemplo, a finales de 2021 Sarah Jessica Parker (actriz estadounidense) habló de todos los desagradables comentarios que recibió por cuenta de sus canas, lo hizo en entrevista para Vogue: “Hay muchísimos comentarios misóginos acerca nuestro que nunca se harían acerca de un hombre, jamás”.

Durante las últimas semanas de enero la creadora de contenido y su novio – de quien no se ha ampliado la información sobre su nombre y trabajo - estuvieron de viaje por Finlandia, y, entre las múltiples actividades que realizaron figuró ver las auroras boreales. Sin embargo, más allá de todo el espectáculo que encierra este fenómeno, a la influencer se le sorprendió con otra especial situación: una propuesta de matrimonio en semejante escenario. Entonces, ante lo solicitado por su pareja, la bogotana terminó por aceptar la propuesta y ahora su noviazgo se convirtió en un compromiso matrimonial.

Vale recordar que, anteriormente Tuti Vargas ya había vivido la experiencia del matrimonio con Sebastián Yepes (cantante), sin embargo, su unión concluyó en 2018. Ahora, en vista de que tiene una nueva pareja sentimental con la que quiso apostarle otra vez al matrimonio, la influencer ha dado cuenta de su emoción al respecto y, desde sus redes sociales, amplió la información sobre la propuesta y uno de los temas que seguramente ha gozado de mayor curiosidad: el anillo de compromiso. Entonces, si su grupo de seguidores quiere saber la historia detrás de la joya, ella ya la relató:

