Fabrizio Romano elogió a Luis Díaz tras su debut en el Mundial 2026: “No debemos subestimar lo especial que está siendo lo que hace por Colombia”

El periodista italiano señaló al colombiano como un jugador que "no hay que subestimar" en la Copa del Mundo, luego de su desempeño ante Uzbekistán - crédito @FabrizioRomano/X

Luis Díaz abrió su historia en la Copa del Mundo 2026 de la mejor manera posible: con un gol y una asistencia en el triunfo de Colombia por 3-1 sobre Uzbekistán, disputado en el Estadio Ciudad de México ante más de 80.000 espectadores.

El resultado le dio a la Tricolor su primera victoria en un torneo mundialista desde su última aparición en el certamen en Rusia 2018, ocho años después.

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El arranque del extremo del Bayern Múnich no fue sencillo. En los primeros minutos, la marca del rival y las pocas incursiones de Colombia por el sector izquierdo limitaron su influencia. El lateral Johan Mojica tuvo dificultades para brindar seguridad en la salida del equipo, lo que redujo las opciones de Díaz en esa banda. Tras el cooling break, sin embargo, el panorama cambió: el guajiro encontró y comenzó a conectarse con Jhon Arias y fue ganando peso en el partido.

El primer aviso llegó al minuto 31. Arias filtró un pase para Díaz, que remató cruzado y superó al arquero Utkir Yusupov, pero el balón se estrelló en el poste izquierdo. Minutos después, al 40, Díaz fue la llave del primer gol: filtró un balón largo para Daniel Muñoz, que ganó la espalda de Abdulla Abdullaev y estiró la pierna derecha para batir a Yusupov y abrir el marcador.

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La conexión entre Luis Díaz y Jhon Arias creció tras el 'cooling break' y cambió el desarrollo del ataque de Colombia - crédito Raquel Cunha/REUTERS

El segundo tiempo trajo un sobresalto. Abbosbek Fayzullaev igualó para Uzbekistán al minuto 60 y reinstauró las dudas en el bloque dirigido por el técnico Néstor Lorenzo. La respuesta llegó siete minutos después. Gustavo Puerta recuperó el balón cuando el conjunto asiático intentaba salir e inició una transición rápida: encontró a Díaz por la izquierda, y el extremo remató colocado al palo izquierdo de Yusupov que, pese a tocar el esférico con sus manos, no pudo evitar que el balón cruzara la línea de gol y se decretara el 2-1 en el “Coloso de Santa Úrsula”.

“No debemos subestimar lo especial que está siendo lo que Luis Díaz hace por la selección colombiana”, expresó el periodista Fabrizio Romano en su cuenta de X tras el partido.

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El italiano, reconocido por sus primicias relacionadas con las novedades en el mercado de traspasos, destacó en un video compartido allí que la actuación de Díaz no fue un episodio aislado, sino la prolongación de una temporada excepcional con el Bayern Múnich.

“Un gol y una asistencia en su debut absoluto en un Mundial. Un momento especial para Lucho, pero también lo que logró con el Bayern esta temporada”, señaló Romano.

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En la Bundesliga, Díaz terminó la campaña 2025-2026 con 15 goles y 14 asistencias en 32 partidos; en todas las competiciones, acumuló 26 goles y 17 asistencias en 51 encuentros.

Abbosbek Fayzullaev empató para Uzbekistán al minuto 60, pero Luis Díaz volvió a adelantar a Colombia siete minutos después - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

El periodista también encuadró el debut de Díaz dentro de un fenómeno colectivo del tridente del que forma parte en el club bávaro: Harry Kane con Inglaterra y Michael Olise con Francia también recibieron el galardón de Mejor Jugador en sus respectivos partidos inaugurales. “Su trío fue algo increíble para club y selección a lo largo de toda la temporada”, apuntó Romano, que no dejó de destacar el momento de gracia en el que se encuentra el guajiro.

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“Luis Díaz les dice a quienes lo rodean que está convencido de que Colombia puede ser la gran sorpresa de este Mundial, de que puede hacer algo grande. La confianza está ahí. Luis Díaz arrancó su Mundial de la mejor manera, pero la sensación en la concentración colombiana es que esto apenas comienza para Lucho y para Colombia”, concluyó el periodista.

Luis Díaz se convirtió en el primer colombiano en anotar y asistir en su debut en una Copa del Mundo, recibió el premio FIFA a la figura del partido y llegó a 23 goles con Colombia - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Con su destacado debut ante Uzbekistán, Díaz se transformó en el primer colombiano en anotar y asistir en su debut en una Copa del Mundo, siendo reconocido con el premio a la figura del partido por parte de la FIFA. Además, el gol le permitió a Díaz llegar a 23 anotaciones con la camiseta de Colombia, ubicándose solo a dos del también guajiro Arnoldo Iguarán, actualmente tercero en la tabla histórica de máximos artilleros de la Tricolor.

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