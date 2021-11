Sarah Jessica Parker rechazó los “comentarios misóginos” sobre su aspecto físico

Foto de archivo: Sarah Jessica Parker en la piel de Carrie Bradshaw para una publicidad de Airbnb

El regreso de “Sex and the City” a la televisión con tres de sus cuatro personajes principales (la actriz Kim Catrall decidió no formar parte de los nuevos capítulos) ha provocado que se hable de algo más que de cómo ha podido cambiar la vida de la protagonista Carrie Bradshaw desde que se estrenó la última película de la saga hace más de una década. Y el pasado mes de julio se volvieron virales unas imágenes de la actriz Sarah Jessica Parker almorzando con unos amigos por el simple hecho de que se podían apreciar varios mechones grises en su melena rubia.

Parker salió al cruce de esas críticas en una reciente entrevista de la revista Vogue y opinó que lo más triste de toda la situación es que el presentador de televisión Andy Cohen estaba sentado justo al lado suyo aquel día y nadie dijo nada sobre su pelo con canas.

“Hay muchísimos comentarios misóginos acerca nuestro que nunca se harían acerca de un hombre, jamás”, lamentó la actriz de 56 años en el reportaje que ocupa la portada de la edición de diciembre de la reconocida revista. “Canas, canas, canas. ¿Cómo es que tiene canas?”, recordó sobre aquellas reacciones a dichas imágenes.

Parker estará en la portada del número de diciembre de Vogue

Las fotos que se han ido publicando del rodaje en Nueva York de los diez episodios de And Just Like That, el reboot de Sex and the City que se estrenará en la plataforma digital HBO Max este 9 de diciembre, también han dado pie a crueles burlas acerca del aspecto físico de las intérpretes, que pasan todas de los 50 años de edad, cuando irónicamente en su día se las criticó por abusar aparentemente del bótox.

“Casi da la sensación de que la gente no quiere que estemos perfectamente contentas con el momento en el que nos encontramos, como si casi disfrutaran de que nos duela lo que somos hoy en día, tanto si elegimos envejecer de forma natural y no tener un aspecto perfecto, como si nos hacemos algo si eso nos hace sentir mejor”, declaró Sarah Jessica Parker. “Yo sé cómo estoy. No tengo elección. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?” , remató.

“La amistad nunca pasa de moda”, afirmó la actriz Cynthia Nixon en una publicación de junio de 2021 sobre el rodaje de And just like that (Foto: Instagram/@cynthiaenixon)

La cadena HBO detalló en un comunicado que And Just Like That explorará “la incluso aún más complicada realidad de la vida y la amistad en los 50 años” de Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis).

Aunado a esto, la revista Variety reveló que Parker, Nixon y Davis van a ganar más de USD 1 millón por episodio en esta nueva aventura televisiva que tendrá como principal novedad la ausencia de Kim Cattrall, quien interpretaba a Samantha Jones en la historia.

Con información de Reuters

