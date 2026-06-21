Colombia

Abelardo de la Espriella | Elecciones 2026 en VIVO: Apertura de mesas y reporte de orden público en Colombia

El candidato opositor impulsa propuestas de mano dura en seguridad, reducción de impuestos y una postura crítica frente al gobierno actual. Su ascenso refleja el respaldo de sectores conservadores y un fuerte discurso antipetrista en el contexto de la segunda vuelta presidencial

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El crecimiento de Abelardo de la Espriella en las encuestas convirtió su candidatura en uno de los fenómenos políticos más inesperados de la campaña presidencial de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El crecimiento de Abelardo de la Espriella en las encuestas convirtió su candidatura en uno de los fenómenos políticos más inesperados de la campaña presidencial de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Este 21 de junio de 2026, Colombia celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Millones de ciudadanos acuden a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente que asumirán el cargo en agosto y liderarán el país durante el periodo 2026-2030.

En esta jornada destaca la candidatura de Abelardo de la Espriella, abogado de 47 años y fundador del movimiento Defensores de la Patria. De la Espriella irrumpió con fuerza en la campaña electoral, tras posicionarse como el candidato más votado en la primera vuelta del 31 de mayo, y hoy disputa la presidencia frente a Iván Cepeda. Su figura, conocida por su presencia mediática y su trayectoria en casos judiciales de alto perfil, se consolidó como el principal referente del voto antipetrista y de una derecha radical en proceso de renovación.

A lo largo de su carrera, De la Espriella ha defendido tanto a figuras polémicas como a víctimas emblemáticas de violencia de género, lo que ha construido una imagen pública en la que se combinan posiciones radicales y una práctica profesional diversa. Su campaña prioriza la seguridad, con propuestas como la reactivación de fumigaciones contra cultivos ilícitos, el uso de las fuerzas armadas contra grupos criminales y la creación de megacárceles, inspiradas en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador.

05:39 hsHoy

Qué se vota hoy en Colombia: claves para entender la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026

El proceso electoral enfrenta a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tras una primera ronda sin ganador absoluto. La jornada se realiza bajo un sistema de mayoría simple, con participación de ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional, y busca que el resultado final se determine entre las dos opciones con mayor votación en la etapa inicial

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán el 21 de junio las elecciones presidenciales en una segunda vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán el 21 de junio las elecciones presidenciales en una segunda vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El día de hoy 21 de junio de 2026 se desarrolla en Colombia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En esta jornada, la ciudadanía habilitada en el censo electoral elige al presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030. El cargo será asumido en agosto de 2026, conforme al calendario institucional del país.

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05:18 hsHoy

Él es Abelardo de la Espriella, el candidato que busca evitar otro gobierno de izquierda en Colombia

El abogado que pasó de los estrados a la política se perfila, junto con su llave económica, José Manuel Restrepo, como ganador de los comicios del 21 de junio de 2026

Abelardo de Espriella busca obtener más de 10 millones de votos para volverse presidente de Colombia - crédito Europa Press/Reuters
Abelardo de Espriella busca obtener más de 10 millones de votos para volverse presidente de Colombia - crédito Europa Press/Reuters

Abelardo de la Espriella, abogado de 47 años y fundador del movimiento político Defensores de la Patria, pasó en pocos meses de figura mediática controvertida a candidato presidencial más votado en la primera vuelta del 31 de mayo de 2026 en Colombia. Un salto que lo dejó en el segundo balotaje frente a Iván Cepeda y convirtió su promesa de imponer autoridad en el eje de la disputa por la sucesión del presidente Gustavo Petro.

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La ley seca está activa y el transporte público opera con normalidad para facilitar la participación en la segunda vuelta presidencial. Las urnas abren de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

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