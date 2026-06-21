Abelardo de la Espriella | Elecciones 2026 en VIVO: Apertura de mesas y reporte de orden público en Colombia

Este 21 de junio de 2026, Colombia celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Millones de ciudadanos acuden a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente que asumirán el cargo en agosto y liderarán el país durante el periodo 2026-2030.
En esta jornada destaca la candidatura de Abelardo de la Espriella, abogado de 47 años y fundador del movimiento Defensores de la Patria. De la Espriella irrumpió con fuerza en la campaña electoral, tras posicionarse como el candidato más votado en la primera vuelta del 31 de mayo, y hoy disputa la presidencia frente a Iván Cepeda. Su figura, conocida por su presencia mediática y su trayectoria en casos judiciales de alto perfil, se consolidó como el principal referente del voto antipetrista y de una derecha radical en proceso de renovación.
A lo largo de su carrera, De la Espriella ha defendido tanto a figuras polémicas como a víctimas emblemáticas de violencia de género, lo que ha construido una imagen pública en la que se combinan posiciones radicales y una práctica profesional diversa. Su campaña prioriza la seguridad, con propuestas como la reactivación de fumigaciones contra cultivos ilícitos, el uso de las fuerzas armadas contra grupos criminales y la creación de megacárceles, inspiradas en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador.
El día de hoy 21 de junio de 2026 se desarrolla en Colombia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En esta jornada, la ciudadanía habilitada en el censo electoral elige al presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030. El cargo será asumido en agosto de 2026, conforme al calendario institucional del país.
Abelardo de la Espriella, abogado de 47 años y fundador del movimiento político Defensores de la Patria, pasó en pocos meses de figura mediática controvertida a candidato presidencial más votado en la primera vuelta del 31 de mayo de 2026 en Colombia. Un salto que lo dejó en el segundo balotaje frente a Iván Cepeda y convirtió su promesa de imponer autoridad en el eje de la disputa por la sucesión del presidente Gustavo Petro.