En Escocia también están inconformes con Rueda, lo señalan de desairar a Alfredo Morelos

Alfredo Morelos suma 12 goles en la temporada 2021/22 con Rangers. Reuters/Russell Cheyne

No solo los colombianos están inconformes con Reinaldo Rueda, los escoceses también le reclaman. Desde Glasgow cuestionan al timonel por haber llamado Alfredo Morelos a la selección Colombia para no darle minutos de juego. Consecuencia de la convocatoria, el Búfalo no pudo estar en el enfrentamiento entre Rangers y Celtic, el clásico de ese país, en el cual su equipo cayó derrotado.

El Daily Mail, uno de los medios de comunicación que suele hacerle seguimiento al cafetero, publicó: “Morelos tuvo que viajar 4,840 millas de Glasgow a Barranquilla para el partido contra Perú, 3,011 millas para el juego contra Argentina y, luego, otras 6,981 millas para regresar de allí a Glasgow... lo que provocó que se perdiera el enfrentamiento de Old Firm por nada”.

De no ser llamado a la Tricolor, Morelos hubiese podido aportar su talento para evitar la caída 0-3 de los dirigidos por Giovanni van Bronckhorst, la segunda de esta temporada por la Scottish Premiership, de ahí el enojo de la prensa que, además, consideró un desaire que Rueda no le haya brindado ni siquiera la oportunidad de ingresar como suplente.

“El técnico de Colombia, Reinaldo Rueda, ha redoblado su decisión de desairar a Alfredo Morelos, insistiendo en que “no se arrepiente” de las decisiones de su equipo”.

Muestra del inconformismo es el titular de la nota periodística en mención, Alfredo Morelos y su desperdiciado viaje de los Rangers a Colombia sumados cuando el DT envía un mensaje de ‘no se arrepiente’, y el siguiente apartado: “Abrió con tres delanteros en el transcurso de los dos juegos, pero ninguno, Radamel Falcao García, Rafael Santos Borré y Miguel Borja pudo encontrar el fondo de la red”.

Para resaltar: en el primer partido, ante Perú, Rueda optó por Hárold Preciado como alternativa del banco de suplentes, y ante argentina, por Luis Javier Suárez. Es decir, de todos los delanteros, Morelos fue el único que no recibió el voto de confianza.

En la temporada 2021/22 Alfredo Morelos suma 12 goles con el Rangers, 8 de ellos por la liga escocesa, tres por Europa League, uno por Champions League y otro por la Copa de la Liga. Entretanto, su equipo es segundo en el torneo local, con 56 puntos, solo uno debajo del Celtic.

El próximo partido en el que Morelos volverá a decir presente a nivel de clubes probablemente será el domingo 6 de febrero, recibiendo el Hearst.

La falta de gol en la selección

Tras la reciente doble jornada de eliminatorias, Colombia sumó la racha de siete partidos sin marcar gol por eliminatorias sudamericanas, la peor de la historia junto a la de Venezuela entre 1997 2000. La razón: los goleadores cafeteros de las ligas top de Europa como Duván Zapata, Rafael Santos Borré, Luis Fernando Muriel y Radamel Falcao García erraron cuando tuvieron oportunidad de marcar, como también lo hizo Miguel Ángel Borja.

Es la falta de eficacia de estos hombres con largo trasegar en la selección que algunos piden darles más minutos de juego a Alfredo Morelos, Luis Javier Suárez, Luis Sinisterra y Chicho Arango, por ejemplo. Los últimos partidos tampoco deslumbró Luis Diaz, aunque no se posiciona como centrodelantero sino extremo. ¿Apostará Reinaldo Rueda por estas alternativas en los compromisos restantes de la selección, ante Bolivia y Venezuela? Eso es lo que está por ver.

